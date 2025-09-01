0

Hell is Us è già disponibile in accesso anticipato su Instant Gaming con la Deluxe Edition

Con la Deluxe Edition di Hell is Us potete iniziare a giocare subito grazie alle 72 ore di anticipo, oltre a ricevere bonus esclusivi per personalizzare la vostra esperienza.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   01/09/2025
Hell is Us Deluxe Edition è ora acquistabile su Instant Gaming in versione digitale PC (Steam) a 44,19€. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout è di 53,91€. Questa edizione speciale consente di accedere al gioco con 72 ore di anticipo rispetto al lancio ufficiale, oltre ad aggiungere contenuti extra. Potete acquistare Hell is Us Deluxe Edition cliccando su questo link oppure tramite il pulsante qui sotto. Hell is Us è un gioco d'azione in terza persona che mescola esplorazione in un mondo semi-open world e combattimenti corpo a corpo contro creature sovrannaturali. In un paese devastato dalla guerra civile e da una misteriosa calamità, impersonerete un protagonista armato solo di una spada antica e un drone futuristico: le uniche armi capaci di affrontare le spaventose chimere che infestano la regione.

Un’avventura senza mappa, dove conta solo il vostro istinto

Una delle particolarità più interessanti del gioco è il sistema di esplorazione: non ci sono mappe, indicatori o missioni segnalate, ma sarà il vostro intuito a guidarvi. L'approccio narrativo e il level design spingono a scoprire il mondo passo dopo passo, costruendo un'esperienza davvero personale. La Deluxe Edition include, oltre all'accesso anticipato, i pacchetti estetici Hollow Walker Pack, Phol Guard Pack, un'esclusiva missione investigativa e un Art Pack per gli appassionati.

Creato sotto la direzione di Jonathan Jacques-Belletête (già coinvolto in Deus Ex: Human Revolution), Hell is Us ruota attorno al tema della violenza come ciclo umano perpetuo, mescolando atmosfere cupe, folklore inquietante e uno stile visivo potente.

