Tante CPU AMD RYZEN sono in offerta su AliExpress a ottimi prezzi, usando questi codici sconto

AliExpress ci propone vari sconti per tutta una serie di CPU AMD Ryzen, che si trovano in sconto con questi codici: vediamo i dettagli della promozione ora attiva sulla piattaforma.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   01/09/2025
Una CPU AMD Ryzen

AliExpress propone ora e fino al 5 settembre una serie di promozioni per delle interessanti CPU di AMD, con prezzi scontati grazie a una seri di codici offerte. Come sempre ricordiamo che i prezzi possono variare in qualsiasi momento, quindi le nostre indicazioni sono valide solo fino al momento della scrittura: suggeriamo di visitare le pagine prodotto che vi indichiamo qui sotto per poter verificare il prezzo. Vediamo le promozioni:

I dettagli delle promozioni di AliExpress

I codici sconto sopra indicati sono validi solo fino al 5 settembre, ma fino a esaurimento scorte. Come già detto, il prezzo proposto da AliExpress per le varie CPU può cambiare in qualsiasi momento, quindi consigliamo di verificare la pagina prodotto per controllare che non ci siano stati aumenti o, anche, abbassamenti.

Ryzen 9 9900X
Ryzen 9 9900X

Inoltre, gli sconti sono proporzionali ai costi, quindi se il prezzo di un prodotto dovesse aumentare sarebbe possibile usare uno sconto superiore.

