Corsair MAKR 75, la recensione della tastiera barebone completamente personalizzabile

Ebbene, cosa accade quando applichiamo il medesimo concetto alle tastiere? Corsair MAKR 75 è la risposta a questa domanda: si tratta di un prodotto completamente modulare, che è possibile configurare nella maniera che preferiamo, partendo da un telaio e andando non solo a scegliere layout, switch e copritasto, ma aggiungendo eventualmente una piastra ammortizzante aggiuntiva, un modulo wireless e persino un piccolo schermo LCD.

Caratteristiche tecniche

L'esperienza di configurazione della Corsair MAKR 75 parte da qui: una volta selezionato il prodotto, ci viene chiesto di scegliere il layout tra tedesco, francese, USA o UK (per il momento manca quello italiano ma c'è la possibilità che arrivi in futuro, o in alternativa nessuno vi impedisce di montare dei copritasto compatibili nella nostra lingua), quindi si passa alla visualizzazione del telaio in alluminio, disponibile in colore argento o nero.

Il prezzo del modulo di partenza è pari a 169,99€ e volendo ci si potrebbe fermare lì, nel senso che è possibile utilizzare altri switch e copritasto se lo desideriamo, oppure continuare la personalizzazione e optare per i componenti proposti da Corsair. Il telaio include una tecnologia di trasmissione a 8.000 Hz, full key rollover con 100% anti-ghosting e un sistema di smorzamento acustico a otto strati, ponendosi dunque come una base solidissima per qualsiasi progetto.

Cliccando su "successivo", ci si trova davanti all'opzione per una piastra per switch aggiuntiva: quella già inclusa è in policarbonato e per il momento l'unica opzione extra è rappresentata da un modello in FR4 "per una sensazione di battitura più flessibile". Il costo? 20€, dopodiché si passa alla scelta degli switch, che sono disponibili in diverse varianti a tre pin, tutte molto interessanti, pre-lubrificati di fabbrica e dotati di una lente Fresnel integrata che garantisce un'illuminazione vivace e brillante.

L'interfaccia web per la configurazione della Corsair MAKR 75

Ci sono ad esempio gli MLX Plasma (34,98€) di tipo lineare: quelli che abbiamo montato noi e che offrono un'esperienza di digitazione decisamente fluida, tarati per ridurre al minimo le oscillazioni e garantire dunque un'eccellente stabilità, oltre a una durata che raggiunge gli ottanta milioni di battute. La forza di attuazione è pari a 45 grammi, il punto di attuazione è settato a 2 millimetri e la corsa totale misura 4 millimetri.

Le alternative sono gli MLX Fusion (34,98€) di tipo corposo e tattile, con forza di attuazione pari a 40 grammi, forza tattile di 50 grammi, punto tattile fissato a 0,5 millimetri per un reset più rapido, punto di attuazione settato a 2 millimetri e la corsa totale di 3,4 millimetri; oppure gli MLX Quantum (34,98€) di tipo veloce e lineare, con forza di attuazione pari a 45 grammi, punto di attuazione fissato a 1,2 millimetri e corsa totale di 3,4 millimetri, disegnati per la massima rapidità di attivazione.

Una delle fasi finali nella configurazione della Corsair MAKR 75

Infine ci sono gli MLX Pulse (49,98€) di tipo corposo e lineare, con forza di attuazione pari a 45 grammi, punto di attuazione fissato a 2 millimetri e corsa totale di 3,6 millimetri: costano di più per via di una sonorità particolarmente soddisfacente durante la battitura, capace di offrire un'esperienza di digitazione "sensoriale" per chi considera questo aspetto come qualcosa di irrinunciabile.

A questo punto si passa ai copritasto: ABS double-shot in nero o in bianco (15€), oppure PBT double-shot (25€) con colorazione Eclipse o Silver Sun. Ci sono inoltre svariate fantasie per PBT sublimati, sempre a 25€, mentre la fase conclusiva della configurazione riguarda la presenza o meno del modulo LCD (20€) da 1,3 pollici e del modulo wireless (60€) per avere la connettività Bluetooth e 2,4 GHz Slipstream.

La Corsair MAKR 75 che abbiamo montato

Giunti al prezzo finale (ben 329,97€, nel caso del nostro setup) è possibile scegliere se ricevere la tastiera già assemblata oppure se montarla in autonomia: un'operazione sorprendentemente semplice, che aggiunge senz'altro qualcosa all'esperienza nella sua interezza, ma che magari preferite saltare se questo genere di cose non vi entusiasmano, avete poco tempo a disposizione o non volete correre alcun rischio in fase di assemblaggio.

Scheda tecnica Corsair MAKR 75