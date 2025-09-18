Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 ha un nuovo trailer e due spot giapponesi

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è protagonista di un lungo trailer panoramico che fornisce una corposa introduzione ai due giochi inclusi nella raccolta rimasterizzata, nonché di due simpatici spot giapponesi.

In Super Mario Galaxy vedremo Mario partire per un viaggio fra le stelle per fermare Bowser e salvare la Principessa Peach, sullo sfondo di un universo piano di pianeti bizzarri che avremo modo di visitare e che ci proporranno sfide sempre differenti.

In Super Mario Galaxy 2, invece, ci troveremo a viaggiare nella curiosa Astronave Mario in compagnia di Yoshi per una nuova missione in cui dovremo affrontare nuovamente Bowser, ma in una versione mai così potente e gigantesca.

Si tratta di due avventure straordinarie, che Nintendo ha giustamente voluto rilanciare sulle sue nuove console, forti di un comparto tecnico rimasterizzato per l'occasione.