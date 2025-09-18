Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 ha un nuovo trailer e due spot giapponesi

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è protagonista di un lungo trailer panoramico che fornisce una corposa introduzione ai due giochi inclusi nella raccolta rimasterizzata, nonché di due simpatici spot giapponesi.
In Super Mario Galaxy vedremo Mario partire per un viaggio fra le stelle per fermare Bowser e salvare la Principessa Peach, sullo sfondo di un universo piano di pianeti bizzarri che avremo modo di visitare e che ci proporranno sfide sempre differenti.
In Super Mario Galaxy 2, invece, ci troveremo a viaggiare nella curiosa Astronave Mario in compagnia di Yoshi per una nuova missione in cui dovremo affrontare nuovamente Bowser, ma in una versione mai così potente e gigantesca.
Si tratta di due avventure straordinarie, che Nintendo ha giustamente voluto rilanciare sulle sue nuove console, forti di un comparto tecnico rimasterizzato per l'occasione.
Anche su Nintendo Switch 2
Annunciato durante l'ultimo Nintendo Direct, Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 riceverà al lancio, il prossimo 2 ottobre, un aggiornamento per Nintendo Switch 2 che introdurrà diverse migliorie, a partire da una risoluzione fino a 4K.
La riedizione vanterà inoltre una modalità assistita per rendere l'esperienza ancora più accessibile, libri illustrati inediti che ampliano la storia e la possibilità di ascoltare l'intera colonna sonora, composta dalla bellezza di 154 brani.
Tornerà infine la modalità cooperativa per due giocatori, in cui una persona controlla Mario e l'altra può aiutarlo raccogliendo Astroschegge in giro per i livelli e stordendo i nemici.