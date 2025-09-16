Rosalina’s Storybook arriva in edizione fisica: il libro di Super Mario Galaxy in uscita il 25 novembre

Nintendo ha annunciato che Rosalina's Storybook uscirà il prossimo 25 novembre 2025 in edizione inglese e con copertina rigida. Il volume ripropone fedelmente la storia narrata nel gioco originale per Wii, dove la giovane Rosalinda incontra il piccolo Luma e intraprende con lui un viaggio straordinario. Il prodotto è prenotabile cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Il libro raccoglie le illustrazioni e i testi originali di Super Mario Galaxy, trasformando l'esperienza narrativa che compariva nel gioco in un prodotto da collezione. È un'occasione per scoprire o rivivere la storia della nascita del legame tra Rosalinda e i Luma, diventato uno dei momenti più poetici della saga di Mario.