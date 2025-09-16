5

Rosalina’s Storybook arriva in edizione fisica: il libro di Super Mario Galaxy in uscita il 25 novembre

Il magico libro di Rosalinda, già ammirato in Super Mario Galaxy, sarà presto disponibile in edizione copertina rigida.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   16/09/2025
Rosalina's Storybook

Nintendo ha annunciato che Rosalina's Storybook uscirà il prossimo 25 novembre 2025 in edizione inglese e con copertina rigida. Il volume ripropone fedelmente la storia narrata nel gioco originale per Wii, dove la giovane Rosalinda incontra il piccolo Luma e intraprende con lui un viaggio straordinario. Il prodotto è prenotabile cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Il libro raccoglie le illustrazioni e i testi originali di Super Mario Galaxy, trasformando l'esperienza narrativa che compariva nel gioco in un prodotto da collezione. È un'occasione per scoprire o rivivere la storia della nascita del legame tra Rosalinda e i Luma, diventato uno dei momenti più poetici della saga di Mario.

Un pezzo di Super Mario Galaxy su carta

L'uscita di Rosalina's Storybook non è casuale: circa un paio di mesi prima, Nintendo lancerà anche la collection rimasterizzata di Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 per Switch e Switch 2. Un ritorno in grande stile per due tra i titoli più amati di sempre, ora con grafica migliorata e nuove funzionalità, che offriranno anche ai più giovani la possibilità di scoprire l'universo cosmico di Mario.

Lo Storybook di Rosalinda
Lo Storybook di Rosalinda

Rosalina's Storybook si preannuncia come un oggetto da collezione imperdibile, capace di unire nostalgia e curiosità. Un modo perfetto per accompagnare il ritorno delle avventure spaziali di Mario e per aggiungere un tocco di magia alle librerie degli appassionati.

