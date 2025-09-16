Rosalina’s Storybook arriva in edizione fisica: il libro di Super Mario Galaxy in uscita il 25 novembre

Nintendo ha annunciato che Rosalina's Storybook uscirà il prossimo 25 novembre 2025 in edizione inglese e con copertina rigida. Il volume ripropone fedelmente la storia narrata nel gioco originale per Wii, dove la giovane Rosalinda incontra il piccolo Luma e intraprende con lui un viaggio straordinario. Il prodotto è prenotabile cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Il libro raccoglie le illustrazioni e i testi originali di Super Mario Galaxy, trasformando l'esperienza narrativa che compariva nel gioco in un prodotto da collezione. È un'occasione per scoprire o rivivere la storia della nascita del legame tra Rosalinda e i Luma, diventato uno dei momenti più poetici della saga di Mario.
Un pezzo di Super Mario Galaxy su carta
L'uscita di Rosalina's Storybook non è casuale: circa un paio di mesi prima, Nintendo lancerà anche la collection rimasterizzata di Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 per Switch e Switch 2. Un ritorno in grande stile per due tra i titoli più amati di sempre, ora con grafica migliorata e nuove funzionalità, che offriranno anche ai più giovani la possibilità di scoprire l'universo cosmico di Mario.
Rosalina's Storybook si preannuncia come un oggetto da collezione imperdibile, capace di unire nostalgia e curiosità. Un modo perfetto per accompagnare il ritorno delle avventure spaziali di Mario e per aggiungere un tocco di magia alle librerie degli appassionati.