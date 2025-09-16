Microsoft preferisce Claude Sonnet 4 a GPT-5 in Visual Studio Code, si punta su Antrhopic?

Tuttavia, gli utenti paganti vedranno la piattaforma dare priorità a Claude Sonnet 4 , il modello di Anthropic. Questa scelta rappresenta un chiaro segnale che Microsoft sta favorendo i modelli di Anthropic rispetto ai più recenti GPT-5 di OpenAI per lo sviluppo software e la programmazione .

Microsoft sta aggiornando Visual Studio Code con una nuova funzione di selezione automatica dei modelli AI, pensata per scegliere in autonomia il modello più adatto per garantire "prestazioni ottimali". Tra i modelli disponibili per gli utenti di GitHub Copilot free, la funzione può selezionare tra Claude Sonnet 4, GPT-5, GPT-5 mini e altri .

Visual Studio Code: Microsoft incoraggia i propri sviluppatori ad usare Claude

Secondo fonti interne, Microsoft ha già da mesi incoraggiato i propri sviluppatori a utilizzare Claude Sonnet 4. In una email interna del giugno scorso, Julia Liuson, a capo della divisione sviluppatori di Microsoft, ha indicato Claude come modello consigliato per GitHub Copilot, confermando che le linee guida non sono cambiate nemmeno dopo l'arrivo di GPT-5.

L'azienda sta parallelamente investendo in modo significativo nella formazione dei propri modelli AI interni. Mustafa Suleyman, responsabile AI di Microsoft, ha dichiarato in un town hall interno che il modello MAI-1-preview è stato addestrato su appena 15.000 GPU H100, un cluster relativamente piccolo rispetto agli standard globali, ma segnale degli ambiziosi piani futuri dell'azienda.