Le carte di ricarica del PS Store su Instant Gaming tornano disponibili, perfette per gli acquisti autunnali

Arriva l'autunno e con esso molti più videogiochi di alto livello che molti vorranno comprare tramite il PS Store: se è così anche poi voi, potete risparmiare qualcosa sfruttando gli sconti delle carte di ricarica del PlayStation Store tramite Instant Gaming. Dopo un periodo di non disponibilità, sono tornate disponibili: ad esempio potete ottenere 60€ di credito pagando però 54,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Sono disponibili altri tagli, ma quello da 60€ è quello con lo sconto migliore ed è quindi quello che consigliamo di norma. Precisiamo che la Gift Card da noi indicata è valida solo per gli account italiani, ma potete cambiare Paese su Instant Gaming, se avete un account straniero.
Come funziona la tessera di ricarica di Instant Gaming
Il primo passaggio è comprare la ricarica sul negozio indicato e poi attendere pochi secondi: per ogni Gift Card acquistata si riceve un codice alfanumerico che va poi copiato e inserito su PS Store tramite la funzione Riscatta codice che si trova nelle impostazioni dell'account, tramite browser, PS App o console.
Una volta che il credito è stato inserito nel vostro account, potete subito acquistare videogiochi, DLC e abbonamenti digitali su PS Store: nel caso nel quale il prodotto acquistato costi più del credito a vostra disposizione, la differenza sarà presa dalla carta di credito associata al vostro account PlayStation.