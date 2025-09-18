Le carte di ricarica del PS Store su Instant Gaming tornano disponibili, perfette per gli acquisti autunnali

Arriva l'autunno e con esso molti più videogiochi di alto livello che molti vorranno comprare tramite il PS Store: se è così anche poi voi, potete risparmiare qualcosa sfruttando gli sconti delle carte di ricarica del PlayStation Store tramite Instant Gaming. Dopo un periodo di non disponibilità, sono tornate disponibili: ad esempio potete ottenere 60€ di credito pagando però 54,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Sono disponibili altri tagli, ma quello da 60€ è quello con lo sconto migliore ed è quindi quello che consigliamo di norma. Precisiamo che la Gift Card da noi indicata è valida solo per gli account italiani, ma potete cambiare Paese su Instant Gaming, se avete un account straniero.