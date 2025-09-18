Horizon TV arriva sui visori Quest: Meta annuncia lo spazio unico per film e serie in streaming

Meta facilita lo streaming di film e serie con Horizon TV su visori Quest. Si tratta di una singola piattaforma che funge da vero e proprio raccoglitore, permettendo agli utenti di accedere rapidamente alle varie app di streaming. Inoltre, Meta ha annunciato una collaborazione con Universal Pictures e Blumhouse per la visione di film con effetti 3D, oltre ad aver confermato il supporto a Dolby Atmos in concomitanza con l'arrivo di Horizon TV. Entro la fine dell'anno arriverà anche il supporto a Dolby Vision, ma vediamo meglio tutti i dettagli.
Cos’è Horizon TV
Horizon TV funge da hub per le app di streaming ed è disponibile sui visori Quest. Le applicazioni disponibili sono diverse e, ovviamente, troviamo soprattutto quelle più utilizzate, come Prime Video, Twitch e Disney Plus.
In questa piattaforma è possibile trovare i contenuti consigliati e le app di streaming direttamente nella schermata principale, oltre alle varie schede che permettono di scegliere tra film, programmi TV, sport, musica e la lista dei preferiti. In questo modo potrete avere tutti i contenuti raccolti in un unico spazio.
Effetti 3D e supporto Dolby Atmos
Meta ha anche annunciato una collaborazione con Universal Pictures e Blumhouse, permettendo agli utenti di vedere alcuni film con effetti 3D, ad esempio M3GAN o Black Phone (un po' come ha fatto Apple con Disney, per quanto riguarda il suo Vision Pro). Ad ogni modo, Horizon TV supporta l'audio Dolby Atmos, ma entro la fine dell'anno dovrebbe accogliere anche Dolby Vision.
Nel frattempo, vi ricordiamo che durante il Meta Connect 2025 sono state annunciate tante altre novità, come il nuovo motore grafico per Meta Horizon Worlds, gli occhiali Oakley Meta Vanguard perfetti per gli atleti e con diversi miglioramenti su più fronti, insieme ai Meta Ray-Ban Display.