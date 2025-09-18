Horizon TV arriva sui visori Quest: Meta annuncia lo spazio unico per film e serie in streaming

Meta facilita lo streaming di film e serie con Horizon TV su visori Quest. Si tratta di una singola piattaforma che funge da vero e proprio raccoglitore, permettendo agli utenti di accedere rapidamente alle varie app di streaming. Inoltre, Meta ha annunciato una collaborazione con Universal Pictures e Blumhouse per la visione di film con effetti 3D, oltre ad aver confermato il supporto a Dolby Atmos in concomitanza con l'arrivo di Horizon TV. Entro la fine dell'anno arriverà anche il supporto a Dolby Vision, ma vediamo meglio tutti i dettagli.

Cos’è Horizon TV Horizon TV funge da hub per le app di streaming ed è disponibile sui visori Quest. Le applicazioni disponibili sono diverse e, ovviamente, troviamo soprattutto quelle più utilizzate, come Prime Video, Twitch e Disney Plus. Meta Horizon TV In questa piattaforma è possibile trovare i contenuti consigliati e le app di streaming direttamente nella schermata principale, oltre alle varie schede che permettono di scegliere tra film, programmi TV, sport, musica e la lista dei preferiti. In questo modo potrete avere tutti i contenuti raccolti in un unico spazio.