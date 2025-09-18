La PlayStation di San Carlo Acutis potrebbe essere la prima console a diventare reliquia nella storia

La canonizzazione di Carlo Acutis rappresenta un caso particolare, che apre scenari inediti sul fronte delle tradizioni religiose, compreso il fatto che la sua PlayStation 2 potrebbe rappresentare la prima console nella storia a diventare reliquia.

Come abbiamo visto, Carlo Acutis è stato canonizzato il 7 settembre del 2025, diventando così il "primo santo millennial" nella storia della Chiesa, essendo nato nel 1991 e morto a soli 15 anni a causa di una leucemia fulminante.

Al di là delle questioni religiose che hanno portato alla sua canonizzazione, rappresenta una figura inedita nella tradizione perché, come molti giovani dell'epoca, era dedito all'informatica e ai videogiochi, cosa che ha riflessi particolari anche nella sua immagine di santo.