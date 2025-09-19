0

Ottimo avvio di Dying Light: The Beast su Steam, che sta facendo dei numeri notevoli

Pare che Dying Light: The Beast sia partito davvero bene su Steam, dove sta facendo dei numeri notevoli, tra vendite, picchi di giocatori e recensioni.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   19/09/2025
Uno zombi di Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast sta facendo registrare degli ottimi numeri su Steam al lancio. Attualmente il gioco è primo nella top 10 globale e ha fatto registrare un picco massimo di 89.927 giocatori simultanei. È lontano dal picco di 274.983 giocatori di Dying Light 2: Stay Human, ma decisamente sopra a quello di 45.876 giocatori del primo capitolo. Per amore di confronto, è anche molto sopra al picco di Dead Island 2, che si è fermato a 12.094 giocatori.

Ottima ricezione

In termini di ricezione da parte del pubblico, il 90% delle più di 6.000 recensioni ricevute su Steam sono positive. In questo ambito, sta facendo meglio di Dying Light 2, che ha fatto registrare il 78% di recensioni positive, ma sta andando leggermente peggio di Dying Light, che ha il 95% di recensioni positive (ma anche anni e anni di aggiornamenti alle spalle, diciamolo).

Insomma, pare che l'avventura di Kyle Crane stia piacendo, oltre che vendendo bene. Certo, è ancora presto per trarre delle conclusioni, visto che ha un giorno sulle spalle, ma l'inizio è davvero promettente.

Del resto Dying Light: The Beast è piaciuto molto anche alla stampa, che lo ha premiato con delle recensioni generalmente positive.

Nonostante Techland lo consideri un capitolo minore, Dying Light: The Beast potrebbe diventare un grande successo, forse anche per il maggior focus rispetto al capitolo precedente, più grosso ma più problematico in diversi aspetti.

