Per accedere ai contenuti per adulti su Steam, nel Regno Unito c'è bisogno di registrare una carta di credito

Controlli

Probabilmente la registrazione della carta di credito è il metodo più sicuro per dimostrare l'età, visto che altri, come il riconoscimento facciale, sono stati facilmente aggirati. Valve ha dichiarato che questa soluzione "preserva anche il massimo grado di privacy dell'utente".

Il logo di Steam

"I dati elaborati nel processo di verifica sono identici a quelli di milioni di altri utenti di Steam che effettuano acquisti o memorizzano i dettagli di pagamento per comodità", ha spiegato Valve. "Il processo di verifica, pertanto, non fornisce alcuna informazione sulle preferenze di contenuto di un utente ai fornitori di servizi di pagamento o ad altre terze parti".

Il nuovo requisito evita anche a Valve di fare controlli sull'età: "Nel Regno Unito, un individuo deve avere almeno 18 anni per ottenere una carta di credito, pertanto gli emittenti di carte di credito sono obbligati a verificare l'età di un richiedente prima di fornirgliene una".

Stando a quanto verificato da PC Gamer, che opera dal Regno Unito, i giochi dietro verifica dell'età sono solo quelli con contenuti per adulti a sfondo sessuale. I giochi classificati come PEGI 18, invece, sono liberamente accessibili. Per confermare la novità, è stato tentato l'accesso con e senza VPN: nel primo caso i giochi vietati sono tornati accessibili, nel secondo sono spariti di nuovo. I giochi PEGI 18 erano presenti in entrambi i casi.

Quindi, gli utenti inglesi possono continuare a spararsi addosso nei titoli online e offline, ma guai a cercare giochi in cui si vedono delle nudità.