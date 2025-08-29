1

L'avventura lovecraftiana Call of the Sea è in arrivo su Nintendo Switch

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   29/08/2025
Norah Everhart, la protagonista di Call of the Sea
Call of the Sea
Call of the Sea
Video

Lo studio Out of the Blue ha annunciato l'arrivo di Call of the Sea su Nintendo Switch, in versione digitale tramite l'eShop al prezzo di 19,99 euro. Il lancio è previsto per il 9 settembre.

Originariamente pubblicato nel 2020 su Xbox Series e PC, il gioco è poi approdato su PS4 e PS5 nel maggio 2021, seguito da una conversione per Meta Quest nel 2023. Fino ad oggi, mancava all'appello una console Nintendo e ora anche i fan della grande N potranno vivere quest'avventura ricca di mistero di Norah Everhart. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer ufficiale, che trovate qui sotto.

Cos'è Call of the Sea

Ambientato nel 1934, Call of the Sea racconta la storia di Norah, una donna determinata a ritrovare il marito scomparso durante una spedizione misteriosa su un'isola remota del Pacifico. Nel corso dell'esplorazione, Norah si confronta con rovine di civiltà perdute, enigmi ambientali e visioni surreali che la spingono a mettere in discussione la propria identità.

Call of the Sea, la recensione: puzzle e Lovecraft in un nuovo titolo indie

Il gameplay è incentrato sulla risoluzione di puzzle e sull'indagine narrativa, con ambientazioni tropicali ricche di dettagli e una colonna sonora evocativa, atmosfera suggestiva e per l'ispirazione alla mitologia lovecraftiana, ma evita i toni horror più espliciti, preferendo il mistero, la meraviglia e la tensione psicologica per coinvolgere il giocatore.

