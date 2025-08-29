L'avventura lovecraftiana Call of the Sea è in arrivo su Nintendo Switch

Lo studio Out of the Blue ha annunciato l'arrivo di Call of the Sea su Nintendo Switch, in versione digitale tramite l'eShop al prezzo di 19,99 euro. Il lancio è previsto per il 9 settembre.

Originariamente pubblicato nel 2020 su Xbox Series e PC, il gioco è poi approdato su PS4 e PS5 nel maggio 2021, seguito da una conversione per Meta Quest nel 2023. Fino ad oggi, mancava all'appello una console Nintendo e ora anche i fan della grande N potranno vivere quest'avventura ricca di mistero di Norah Everhart. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer ufficiale, che trovate qui sotto.