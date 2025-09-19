Annunciate le HUAWEI FreeBuds 7i: ANC intelligente, audio spaziale e tutti i dettagli sul prezzo

Rispetto alle versioni precedenti, questa soluzione offre una cancellazione adattiva di secondo livello , in grado di riconoscere automaticamente l'ambiente circostante e regolare l'intensità del filtraggio . Che ci si trovi immersi nel caos cittadino, in ufficio o in un ambiente più silenzioso, i FreeBuds 7i assicurano sempre il giusto equilibrio tra isolamento e naturalezza d'ascolto.

HUAWEI amplia la sua gamma di dispositivi audio presentando i nuovi FreeBuds 7i , auricolari true wireless progettati per offrire un'esperienza sonora completa, capace di adattarsi a qualsiasi contesto della giornata. Il cuore tecnologico di questi auricolari è rappresentato dall' Intelligent Dynamic ANC 4.0 , la più avanzata tecnologia di cancellazione attiva del rumore sviluppata da HUAWEI.

HUAWEI FreeBuds 7i: audio spaziale e microfono

A completare l'esperienza sonora c'è il supporto all'audio spaziale, una funzione che crea un suono avvolgente e tridimensionale, ideale non solo per la musica ma anche per la visione di film e serie TV. Ogni dettaglio risulta chiaro e realistico, contribuendo a una sensazione di immersione totale.

Non meno importante è la qualità delle chiamate. I FreeBuds 7i integrano un sistema avanzato di microfoni e algoritmi di riduzione del rumore della voce, che permettono di conversare in maniera chiara e stabile anche in condizioni difficili, come in viaggio o in spazi affollati.