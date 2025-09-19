Annunciate le HUAWEI FreeBuds 7i: ANC intelligente, audio spaziale e tutti i dettagli sul prezzo

HUAWEI amplia la sua gamma di dispositivi audio presentando i nuovi FreeBuds 7i, auricolari true wireless progettati per offrire un'esperienza sonora completa, capace di adattarsi a qualsiasi contesto della giornata. Il cuore tecnologico di questi auricolari è rappresentato dall'Intelligent Dynamic ANC 4.0, la più avanzata tecnologia di cancellazione attiva del rumore sviluppata da HUAWEI.
Rispetto alle versioni precedenti, questa soluzione offre una cancellazione adattiva di secondo livello, in grado di riconoscere automaticamente l'ambiente circostante e regolare l'intensità del filtraggio. Che ci si trovi immersi nel caos cittadino, in ufficio o in un ambiente più silenzioso, i FreeBuds 7i assicurano sempre il giusto equilibrio tra isolamento e naturalezza d'ascolto.
HUAWEI FreeBuds 7i: audio spaziale e microfono
A completare l'esperienza sonora c'è il supporto all'audio spaziale, una funzione che crea un suono avvolgente e tridimensionale, ideale non solo per la musica ma anche per la visione di film e serie TV. Ogni dettaglio risulta chiaro e realistico, contribuendo a una sensazione di immersione totale.
Non meno importante è la qualità delle chiamate. I FreeBuds 7i integrano un sistema avanzato di microfoni e algoritmi di riduzione del rumore della voce, che permettono di conversare in maniera chiara e stabile anche in condizioni difficili, come in viaggio o in spazi affollati.
HUAWEI FreeBuds 7i: design e prezzo
Il design compatto ed ergonomico li rende adatti a un utilizzo prolungato durante tutta la giornata. Gli auricolari si adattano facilmente a diversi contesti: dall'ascolto rilassante a casa, agli spostamenti quotidiani sui mezzi pubblici, fino alle riunioni in ufficio o alle attività sportive all'aperto. In ogni situazione, la combinazione di comfort e prestazioni garantisce un compagno versatile e affidabile.
Disponibili dal 30 settembre al prezzo consigliato di 99€, i FreeBuds 7i si presentano come un'alternativa accessibile ma ricca di innovazione. Puoi acquistarli direttamente tramite questo link Questi auricolari si presentano quindi come una scelta ideale per chi cerca auricolari moderni, intelligenti e capaci di accompagnare la giornata con suoni nitidi, chiamate cristalline e un isolamento dal rumore su misura.