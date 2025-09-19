GTA ha ora il proprio corso di storia in un college americano

Grand Theft Auto è parte della storia del mondo oramai e andrebbe studiato. Non siamo noi a dirlo, sia chiaro, ma l'Università del Tennessee che proporrà il primo corso di storia su GTA. Inizierà il 20 gennaio 2026.
"Grand Theft America: la storia degli Stati Uniti dal 1980 attraverso i videogiochi GTA" è stato ideato e sarà tenuto dal professore di storia Tore Olsson. La parte curiosa è che il professor Olsson aveva pianificato di avviare il suo corso con GTA 6 già a disposizione, ma il rinvio di Rockstar al maggio 2026 ha mandato all'aria i suoi piani.
I dettagli sul corso di Grand Theft Auto
Olsson spiega che i videogiochi sono ottimi per evocare mondi immaginari, ma influenzano anche il modo in cui i giocatori concepiscono i tempi e i luoghi del mondo reale: milioni di persone in tutto il mondo immaginano l'America contemporanea attraverso la lente della serie Grand Theft Auto.
Il professore sottolinea inoltre che la serie ha ormai quasi 30 anni e, poiché alcuni dei primi titoli erano ambientati uno o due decenni prima della loro data di uscita, i giochi catturano un particolare periodo storico: gli Stati Uniti dal 1980 ad oggi. Vice City Stories (ambientato nel 1984) e Vice City (1986) coprono gli anni '80. San Andreas (1992) e Liberty City Stories (1998) parlano degli anni '90, mentre il 3, il 4, il 5 e presto anche il 6 forniscono diverse istantanee del XXI secolo. Sono quindi un modo per rivedere la storia degli USA negli ultimi decenni.
Ovviamente gli studenti non dovranno giocare i videogiochi per superare il corso e non ci saranno test sulla trama o sugli elementi ludici, ma sulla storia degli USA.
Segnaliamo infine che GTA 6 potrebbe essere rinviato ancora secondo un noto giornalista: non sarebbe una buona notizia per il professor Olson, supponiamo.