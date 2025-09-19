GTA ha ora il proprio corso di storia in un college americano

Grand Theft Auto è parte della storia del mondo oramai e andrebbe studiato. Non siamo noi a dirlo, sia chiaro, ma l'Università del Tennessee che proporrà il primo corso di storia su GTA. Inizierà il 20 gennaio 2026.

"Grand Theft America: la storia degli Stati Uniti dal 1980 attraverso i videogiochi GTA" è stato ideato e sarà tenuto dal professore di storia Tore Olsson. La parte curiosa è che il professor Olsson aveva pianificato di avviare il suo corso con GTA 6 già a disposizione, ma il rinvio di Rockstar al maggio 2026 ha mandato all'aria i suoi piani.