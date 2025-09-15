GTA 6 potrebbe essere rinviato ancora secondo un noto giornalista, indicando il possibile nuovo mese di uscita

L'uscita di GTA 6 rappresenta forse l'evento di maggior rilievo di questa generazione videoludica, e l'idea che il gioco possa essere rinviato di nuovo, dopo il primo posticipo che l'ha spostato da quest'anno al prossimo, va soppesata con cura: un noto giornalista si è però detto piuttosto convinto che questo possa essere il caso, indicando anche il possibile nuovo mese di uscita per il gioco Rockstar Games.

All'interno del podcast di Insider-Gaming, il noto Tom Henderson ha riferito la sua previsione di un ulteriore posticipo per il lancio di GTA 6, che potrebbe avvenire in ottobre 2026, spostandosi dunque di cinque mesi rispetto alla data annunciata del 26 maggio 2026.

Henderson ha specificato che le fonti contattate e le informazioni ricevute non sono ancora abbastanza sostanziose da poter costruire un report sulla questione, dunque rimane tutto sospeso per il momento, ma la sua "sensazione" è che GTA 6 non uscirà a maggio, come era stato promesso.