Nintendo Switch OLED: la console ibrida con schermo da 7 pollici in offerta su AliExpress

La versione aggiornata della celebre console Nintendo offre display OLED, audio migliorato e stabilità potenziata in modalità TV, ora disponibile in promozione.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   15/09/2025
Nintendo Switch OLED

La Nintendo Switch OLED Model è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 219,38€ scende a 199,38€ grazie al coupon MULTI20 o, in alternativa, al codice FSSIT20, che garantiscono uno sconto di 20€. L'offerta è valida da oggi fino al 21 settembre, utilizzabile una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Acquista qui Nintendo Switch OLED in offerta.

Questa versione della Switch è pensata per migliorare l'esperienza visiva con un display OLED da 7 pollici, che offre colori più vividi e contrasti più profondi rispetto al modello standard. Il risultato è un gameplay più immersivo, ideale per i titoli con scenari dettagliati e ambientazioni ricche di atmosfera.

Un’esperienza ancora più completa

La Switch OLED mantiene la versatilità che ha reso celebre la console Nintendo: può essere usata in modalità portatile, da tavolo con lo stand regolabile o collegata alla TV. Rispetto al modello base, offre un audio migliorato e una maggiore stabilità in modalità dock, rendendo ogni sessione di gioco più fluida e coinvolgente.

Nintendo Switch OLED
Nintendo Switch OLED

Con un design elegante e funzioni pensate per soddisfare sia i giocatori in mobilità che quelli da salotto, la Switch OLED è una delle console più apprezzate della sua generazione.

Segnalazione Errore
