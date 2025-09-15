Nintendo Switch OLED: la console ibrida con schermo da 7 pollici in offerta su AliExpress

La Nintendo Switch OLED Model è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 219,38€ scende a 199,38€ grazie al coupon MULTI20 o, in alternativa, al codice FSSIT20, che garantiscono uno sconto di 20€. L'offerta è valida da oggi fino al 21 settembre, utilizzabile una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Acquista qui Nintendo Switch OLED in offerta.

Questa versione della Switch è pensata per migliorare l'esperienza visiva con un display OLED da 7 pollici, che offre colori più vividi e contrasti più profondi rispetto al modello standard. Il risultato è un gameplay più immersivo, ideale per i titoli con scenari dettagliati e ambientazioni ricche di atmosfera.