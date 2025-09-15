Final Fantasy 9 Remake è ancora un mistero, ma intanto Square Enix prosegue le celebrazioni dell'anniversario

Sono anni ormai che si parla di un possibile Final Fantasy 9 Remake in sviluppo presso Square Enix, ma il progetto non ha ma trovato conferme ufficiali: nonostante questo, l'editore sta proseguendo in questi giorni con le celebrazioni del 25° anniversario del gioco, facendo pensare che qualche novità potrebbe emergere.

In effetti, proprio l'anniversario era visto come occasione propizia per l'annuncio di un Final Fantasy 9 Remake, ma considerando il periodo in cui ci troviamo resta ancora una particolare speranza a cui aggrapparsi: il prossimo Tokyo Game Show 2025, che si terrà verso la fine del mese di settembre.

Considerndo che alcune sorprese dovrebbero emergere da parte di Square Enix nel corso della maggiore fiera videoludica giapponese, è possibile che questa possa essere il teatro prescelto per l'annuncio.