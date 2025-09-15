Final Fantasy 9 Remake è ancora un mistero, ma intanto Square Enix prosegue le celebrazioni dell'anniversario

Sono anni ormai che si parla di un possibile Final Fantasy 9 Remake in sviluppo presso Square Enix, ma il progetto non ha ma trovato conferme ufficiali: nonostante questo, l'editore sta proseguendo in questi giorni con le celebrazioni del 25° anniversario del gioco, facendo pensare che qualche novità potrebbe emergere.
In effetti, proprio l'anniversario era visto come occasione propizia per l'annuncio di un Final Fantasy 9 Remake, ma considerando il periodo in cui ci troviamo resta ancora una particolare speranza a cui aggrapparsi: il prossimo Tokyo Game Show 2025, che si terrà verso la fine del mese di settembre.
Considerndo che alcune sorprese dovrebbero emergere da parte di Square Enix nel corso della maggiore fiera videoludica giapponese, è possibile che questa possa essere il teatro prescelto per l'annuncio.
Un annuncio al TGS 2025?
Nel frattempo, Square Enix ha pubblicato un'altra mandata di immagini e artwork dedicati al 25° anniversario di Final Fantasy 9 sul sito ufficiale della serie, alimentando le speranze dei fan su qualche possibile novità in arrivo.
Nonostante non sia forse tra i capitoli più famosi della serie, Final Fantasy 9 è rimasto impresso in chiunque ci abbia giocato all'epoca e resta in cima alla lista dei desideri come soggetto di un possibile remake.
A riprova di questo c'è il fatto che Final Fantasy 9 ha scalato la classifica del PlayStation Store giapponese per il 25° anniversario, dopo essere stato protagonista di un nuovo trailer per celebrare l'evento, il quale ha incrementato le speranze su un remake.
A questo punto siamo curiosi di vedere se davvero qualche novità possa emergere nel corso del Tokyo Game Show 2025.