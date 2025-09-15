0

EA Sports FC 26 svela la colonna sonora su Spotify: un calciatore italiano è anche uno degli artisti

Se vi piace la musica e anche il calcio, allora è il vostro giorno fortunato perché potete godervi su Spotify la colonna sonora di EA Sports FC 26: vediamo il link per poterla ascoltare.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/09/2025
Due giocatori di EA Sports FC 26 che cammina verso il campo
EA Sports FC 26
EA Sports FC 26
Articoli News Video Immagini

Electronic Arts ha svelatola colonna sonora di EA Sports FC 26. Precisamente, ci saranno un totale di 109 tracce musicali che provengono da 30 Paesi di tutto il mondo, sia di artisti famosi che alcuni emergenti, compreso il calciatore italiano Moise Kean (noto anche come KMB).

La cosa curiosa è che si tratta del primo giocatore professionista a essere inserito nella colonna sonora di FC. Moise Kean (KMB) ha dichiarato: "Il calcio e la musica sono entrambe passioni che uniscono le persone in tutto il mondo, al di là delle loro differenze. Far parte di FC 26, non solo come giocatore ma anche come artista, è per me un sogno che diventa realtà."

Altri dettagli sulla colonna sonora di FC 26

EA Sports FC 26 potremo ad esempio ascoltare:

  • Fred again..
  • PinkPantheress
  • Ed Sheeran
  • Ebony
  • Obongjayar
  • HAIM
  • The Cure
  • Joy Crookes
  • Alewya
  • e non solo
La lista delle tracce musicali di EA Sports FC 26
La lista delle tracce musicali di EA Sports FC 26

Avremo accesso anche a 27 brani completamente inediti, con molti brani noti che spaziali dal soul al jazz, senza dimenticare elettronica, Afrobeat e sonorità alternative. EA Sports FC / FIFA è sempre stato attento a proporre colonne sonore di alto livello che accompagnassero i match dei giocatori, dando ad esempio spazio in passato a Glass Animals, John Newman, Lola Young, Nia Archives, Madeon e Alex Spencer.

EA Sports FC 26 ha annunciato le valutazioni dei migliori giocatori della serie A EA Sports FC 26 ha annunciato le valutazioni dei migliori giocatori della serie A

Potete trovare la colonna sonora su Spotify a questo indirizzo.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
EA Sports FC 26 svela la colonna sonora su Spotify: un calciatore italiano è anche uno degli artisti