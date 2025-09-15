EA Sports FC 26 svela la colonna sonora su Spotify: un calciatore italiano è anche uno degli artisti

Electronic Arts ha svelatola colonna sonora di EA Sports FC 26. Precisamente, ci saranno un totale di 109 tracce musicali che provengono da 30 Paesi di tutto il mondo, sia di artisti famosi che alcuni emergenti, compreso il calciatore italiano Moise Kean (noto anche come KMB).

La cosa curiosa è che si tratta del primo giocatore professionista a essere inserito nella colonna sonora di FC. Moise Kean (KMB) ha dichiarato: "Il calcio e la musica sono entrambe passioni che uniscono le persone in tutto il mondo, al di là delle loro differenze. Far parte di FC 26, non solo come giocatore ma anche come artista, è per me un sogno che diventa realtà."