Final Fantasy 9 è il suo preferito, ma Nobuo Uematsu invita a chiedere a Square Enix e non a lui per il remake

Il maestro Nobuo Uematsu ha dichiarato che Final Fantasy 9 è il suo capitolo preferito dell'intera serie, ma che per il remake non bisogna chiedere a lui, ma a Square Enix . Lo ha fatto in occasione del San Diego Comic-Con di Málaga, in un'intervista concessa alla testata Gamereactor dopo aver eseguito un concerto per pianoforte. Con lui c'era anche Rie Tozuka, artista e doppiatrice, con la quale ha collaborato per unire la sua musica alla narrazione vocale di alcune delle scene più memorabili della saga.

Il migliore

David Caballero, l'intervistatore, ha chiesto a Uematsu se gli piacerebbe vedere un remake del suo amato Final Fantasy 9, considerando che in quest'epoca i rifacimenti e le rimasterizzazioni non mancano. Gli ha chiesto anche se crede che sarà realizzato in futuro.

Uematsu ha risposto, senza scomporsi più di tanto che "Dovrete chiederlo a Square Enix. Non ho mai pensato se volessi o meno un remake, o se mi avrebbero chiesto di partecipare, quindi... se Square Enix vuole farlo, che così sia."

Da qui è derivata un'altra domanda, relativa a qual è il suo capitolo preferito dell'intera saga. Dal punto di vista musicale, chiaramente: "Be', non potrei sceglierne uno solo sul piano musicale, perché penso che siano tutti memorabili," ha esordito Uematsu. "Ma credo che Final Fantasy IX sia interessante, perché ha un equilibrio sorprendentemente buono tra diversi generi musicali." Del resto, le musiche più memorabili dei Final Fantasy le ha scritto proprio lui, quindi bisogna fidarsi per forza.