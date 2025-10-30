ASUS ROG Keris 2 Origin, la recensione del nuovo mouse da gaming versatile e reattivo

ASUS ROG Keris 2 Origin si pone per molti versi come una reinterpretazione del lavoro che l'azienda ha svolto lo scorso anno con il modello Ace. Ci troviamo infatti di fronte a un mouse da gaming più pesante ma dotato di una maggiore versatilità , forte delle stesse specifiche tecniche eppure proposto a un prezzo ufficiale più accessibile. Attualmente disponibile su Amazon a 138€, la nuova versione del Keris punta fondamentalmente sull'equilibrio di un dispositivo molto bello da vedere, comodo, leggero, preciso e reattivo, che vede il ritorno della funzionalità push-fit per gli switch e potrebbe essere esattamente ciò che state cercando.

Tornando alla risoluzione da ben 42.000 DPI, c'è purtroppo la solita nota negativa del tasto per la regolazione dei DPI posto sul fondo , sopra quello per l'abbinamento. Bene invece la personalizzazione tramite interfaccia web Gear Link , che riesce a fare quasi le stesse cose del classico Armoury Crate ma in maniera più rapida e senza richiedere alcuna installazione.

A pagarne le conseguenze è inevitabilmente il peso , che passa dai 54 grammi del modello ACE ai 65 grammi dell'Origin, ma c'è appunto anche l'illuminazione RGB che mancava sul precedente dispositivo: un set di tre elementi a LED che vanno ad arricchire l'estetica del mouse, illuminando non solo la rotellina ma anche il logo Republic of Gamers sul palmo e la scritta ROG fra quattro strisce posta sul lato dei due pulsanti extra.

La tripla connettività (USB cablata, Bluetooth o SpeedNova a 2,4 GHz) viene supportata in questo caso da una batteria più capiente e più efficiente , che con l'illuminazione RGB spenta e in modalità BT promette un'autonomia fino a ben 192 ore , andando a calare progressivamente laddove si utilizzi invece la trasmissione a 2,4 GHz e si tengano le luci accese.

Il sensore è di nuovo un ROG AimPoint da 42.000 DPI con velocità massima pari a 750 IPS, ormai lo standard per la fascia alta dei mouse ASUS, ma gli interruttori sono meccanici anziché ottici : dei ROG Micro Switch 2 testati per 100 milioni di click, molto soddisfacenti alla pressione, con poco pre-travel e quasi senza post-travel, che volendo è anche possibile sostituire con altri switch meccanici a 3 pin oppure ottici a 5 pin grazie al ritorno della funzionalità push-fit.

Disponibile in bianco o in nero, l'ASUS ROG Keris 2 Origin vanta in pratica lo stesso design del Keris 2 Ace , ma anche qui è possibile riscontrare delle differenze. Le dimensioni (121 x 67 x 42 millimetri) e le forme sono identiche, forti di un approccio asimmetrico per destrorsi che sfrutta i volumi laterali al fine di adattarsi meglio alla presa, ma il nuovo modello non presenta le ampie zigrinature sui fianchi. È un problema? Generalmente no, i pannelli restano comunque ben saldi fra le dita.

Esperienza d'uso: comodo e versatile

Com'era lecito attendersi, il ROG Keris 2 Origin si conferma un mouse estremamente versatile, capace di supportare le vostre sessioni di gioco con lo sparatutto del momento grazie alla precisione e alla reattività dei componenti, nonché all'eccellente ergonomia di un fattore di forma ormai ben collaudato.

ASUS ROG Keris 2 Origin impugnato

Peccato, di nuovo, per la mancanza del booster per il polling rate, che non ha un costo irrisorio, e per il tasto dei DPI posto sul fondo anziché sopra, che impedisce di cambiare sensibilità al volo mentre magari state prendendo la mira con un fucile da cecchino.

I due tasti extra programmabili sono molto ben posizionati, estremamente soddisfacenti alla pressione e li si raggiunge senza problemi con il pollice, mentre la rotellina è solida e scorre bene ma non possiede una modalità fluida. L'interfaccia web Gear Link rende davvero immediate le operazioni di setup, ma questa è ovviamente una funzionalità che riguarda tutti i prodotti ASUS e non questo in particolare.

Il peso non è magari quello di un ultraleggero, ma in cambio c'è un'ottima autonomia e un sistema di illuminazione piacevole, che dona personalità a un design che si distingue più nei volumi che nei tagli. Inutile dire che la tripla connettività rende il Keris 2 Origin un ottimo apparecchio anche per la produttività e per l'intrattenimento.