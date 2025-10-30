Character.AI: i minorenni non potranno più interagire con i chatbot

Character.AI ha deciso di vietare le chat ai minorenni, puntando su altre esperienze che possano rivelarsi più utili e meno rischiose.

Dopo essere stata citata in giudizio per il suicidio di un adolecente, Character.AI ha ufficialmente deciso di vietare i chatbot a chiunque abbia meno di 18 anni. Una mossa che ci ricorda la proposta di legge annunciata proprio poche ore fa da parte di due senatori USA, secondo i quali i minorenni non dovrebbero avere assolutamente accesso a nessun tipo di compagno virtuale o chat basata sull'intelligenza artificiale. I rischi, secondo quanto analizzato, sono estremamente preoccupanti, ed è proprio per questo motivo che è stata presa questa decisione. Facciamo il punto della situazione.

Character.AI vieta le chat ai minorenni "La prima decisione che abbiamo preso come Character.AI è che rimuoveremo la possibilità per gli utenti sotto i 18 anni di partecipare a qualsiasi conversazione aperta con l'IA sulla nostra piattaforma", ha detto Karandeep Anand, CEO di Character.AI, a TechCrunch. Secondo Anand, le chat aperte in cui l'IA agisce come un interlocutore o addirittura come un amico, piuttosto che come uno strumento creativo, possono rivelarsi particolarmente rischiose per i bambini. L'obiettivo è quindi quello di vietare le chat aperte, ma di indirizzare i minori verso strumenti più utili. Character.AI Entro il 25 novembre verrà eliminato gradualmente l'accesso al chatbot e verranno implementati strumenti interni per verificare l'età dell'utente. Quest'ultimi non prevedono immediatamente l'utilizzo di riconoscimenti facciali o documenti ufficiali, ma si basano sull'analisi del comportamento degli utenti e su strumenti di terze parti come Persona. Chatbot IA vietati ai minorenni: la proposta dei senatori USA sarebbe utile anche in altri paesi? In seguito ad alcune misure di sicurezza introdotte di recente, tra personaggi filtrati e monitoraggio parentale, l'azienda ha perso gran parte della sua base di utenti sotto i 18 anni. "Possiamo dare per scontato che molti dei nostri utenti adolescenti saranno delusi, quindi prevediamo un ulteriore calo", ha detto Anand. "È difficile dirlo con certezza: tutti lasceranno completamente la piattaforma o alcuni passeranno alle nuove esperienze che stiamo sviluppando da quasi sette mesi?"