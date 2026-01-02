Solo gli smartphone top di gamma Android utilizzeranno la tecnologia LPDDR6: la nuova RAM sarà il 20% più cara nel 2026

Il 2026 potrebbe segnare il debutto della memoria LPDDR6 sugli smartphone, ma solo per una ristretta cerchia di dispositivi Android di fascia altissima. Secondo un nuovo rumor condiviso dal tipster cinese Smart Chip Insider su Weibo, la LPDDR6 sarà circa il 20% più costosa rispetto all'attuale LPDDR5X, una differenza di prezzo che limiterà fortemente la sua diffusione nel breve periodo.
La nuova generazione di RAM dovrebbe essere supportata esclusivamente dai futuri flagship equipaggiati con Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro di Qualcomm e Dimensity 9600 di MediaTek. Le precedenti indiscrezioni avevano già indicato questi due SoC come gli unici compatibili.
Quali sono le possibili future configurazioni della RAM degli smartphone Android?
Un altro dettaglio interessante riguarda le configurazioni disponibili: i telefoni dotati di LPDDR6 dovrebbero essere proposti esclusivamente con 16GB di RAM. Secondo il rumor, i produttori potrebbero evitare di offrire più tagli di memoria per non affrontare ulteriori costi e complessità nella supply chain, già messa sotto pressione dalla crisi globale delle memorie.
Apple, come spesso accade, sembra intenzionata a rimanere un passo indietro sul fronte degli standard più recenti. La serie iPhone 18, attesa entro la fine dell'anno, dovrebbe continuare a utilizzare LPDDR5X, seppur in una variante a sei canali per aumentare la banda passante. La strategia di Cupertino punta a adottare nuove tecnologie solo dopo che hanno raggiunto una maggiore maturità.
L'adozione della RAM LPDDR6 su Android risentirà dell'incremento dei prezzi
Sul versante Android, anche l'adozione della LPDDR6 non è scontata. Il costo elevato dei wafer a 2nm di TSMC, unito all'aumento dei prezzi della DRAM e al prezzo più alto del Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, potrebbe spingere alcuni produttori a rimanere sulla LPDDR5X anche nei modelli di punta.
In questo scenario, la LPDDR6 rischia di diventare più uno strumento di marketing che una reale necessità tecnica. Il 2026 si prospetta quindi come un anno complesso per il mercato degli smartphone così come quello dei PC.