ASUS ROG Keris II Ace: la recensione del mouse super preciso, leggero e senza fili

È insomma un prodotto estremamente sofisticato quello che abbiamo avuto modo di provare per alcuni giorni, a dispetto di un design che sul piano estetico si mantiene davvero concreto, togliendosi l'unico "sfizio" di integrare un piccolo sistema di illuminazione LED RGB nello scroller. Certo, il prezzo di 179,99€ ( su Amazon però scende a 159,99€ ) tiene conto di tutti questi aspetti, ma era facile immaginarlo.

Quanti mouse vantano un polling rate da 8.000 Hz? E quanti raggiungono una risoluzione di 42.000 dpi? Sono questi i presupposti di ASUS ROG Keris II Ace, un mouse che riesce ad offrire caratteristiche tecniche di altissimo livello pur a fronte di un peso estremamente contenuto (appena 54 grammi) e di una tripla connettività che in modalità wireless arriva a superare le 100 ore di autonomia.

Caratteristiche tecniche

ASUS ROG Keris II Ace visto dall'alto appoggiato sul mousepad ROG Hone Ace

Come anticipato nell'apertura, ASUS ROG Keris II Ace può contare su caratteristiche tecniche importanti, a cominciare da un polling rate che arriva a 8.000 Hz (esclusivamente in modalità USB cablata: senza fili si raggiungono "solo" i 4.000 Hz) e da una risoluzione fino a 42.000 dpi grazie alla tecnologia AimPoint Pro del sensore ottico, con una deviazione inferiore all'1%, una velocità massima di 750 ips e un'accelerazione massima di 50g. Peccato solo che il selettore si trovi sul fondo del dispositivo.

I micro switch ottici ROG assegnati ai pulsanti principali del mouse garantiscono 100 milioni di click e vantano un sistema di attivazione istantaneo per la massima reattività possibile, mentre la tripla connettività (cablata, 2,4 GHz con tecnologia Speednova e Bluetooth 5.1) viene supportata da una batteria interna ricaricabile agli ioni di litio che dura fino a 107 ore con l'illuminazione spenta, calando inevitabilmente laddove si vadano a utilizzare i valori di aggiornamento più alti.

I tasti laterali sono pratici e precisi

Il ROG Keris 2 Ace include un totale di sette pulsanti, con i due tasti extra laterali che risultano in questo caso molto ben posizionati e dotati di una corsa superiore alla media, il che li rende più facilmente individuabili con il pollice. La già citata illuminazione LED RGB assegnata allo scroller supporta la tecnologia Aura Sync e può essere personalizzata tramite il software gratuito Armoury Crate.

Utilizzando l'app è naturalmente possibile regolare qualsiasi parametro del mouse, mentre sul piano dei contenuti la confezione include un cavo paracord da USB-A a USB-C lungo due metri, un minuscolo adattatore per la connessione wireless 2,4 GHz e un terminale USB un po' più grande (all'incirca come una pendrive) che va utilizzato per poter raggiungere i 4.000 Hz di polling rate.

Scheda tecnica ASUS ROG Keris II Ace