V Rising: un trailer ci ricorda il lancio della versione 1.0 e che presto arriverà anche su PS5

Gli sviluppatori di Stunlock Studios hanno pubblicato il trailer di lancio di V Rising, che a partire dall'8 maggio uscirà dall'accesso anticipato durato due anni e sarà disponibile nella versione completa.

Lo stesso giorno verrà lanciato anche il Legacy of Castelvania Premium Pack, un pacchetto realizzato in collaborazione con Konami che comprende una set di oggetti per la personalizzazione del personaggio, incluso un cinque pezzi di armatura che faranno assomigliare il vostro personaggio ad Alucard, personaggio ricorrente della serie e protagonista di Castlevania: Symphony of the Night.

Il filmato ci ricorda anche che entro la fine del 2024 V Rising debutterà su PS5, con una data precisa che verrà svelata nei prossimi mesi o settimane (magari già al vociferato evento PlayStation di fine maggio).