Limited Run Games: il gioco horror D è stato distribuito con i dischi nel formato sbagliato

L'hardware 3DO può tecnicamente leggere i CD-R , ma la compatibilità è limitata e l'uso può rovinare velocemente il laser della console. La conseguenza è che una console non in perfette condizioni può facilmente non essere compatibile con i CD-R e quindi i giocatori si sono ritrovati con dischi inutili.

Limited Run Games è al centro delle critiche degli appassionati in quanto ha venduto una Collector's Edition del gioco horror D del 1995 includendo dischi CD-R invece che dischi stampati in modo classico per 3DO.

La risposta di Limited Run

D risale al 1995

In una dichiarazione rilasciata a IGN USA, Limited Run afferma di "volersi scusare senza riserve con tutti coloro che hanno acquistato il gioco e hanno riscontrato un problema".

"La produzione di giochi per hardware che hanno più di 30 anni presenta una serie di sfide", afferma l'azienda. "Per la stampa dei nostri dischi fisici collaboriamo con uno dei maggiori fornitori di repliche di dischi del Nord America e, nonostante le ricerche sull'hardware e sul software originali del 3DO, abbiamo riscontrato problemi di qualità e di affidabilità quando abbiamo cercato di stampare i dischi della 3DO in modo tradizionale."

"Nel tentativo di offrire la piena compatibilità con l'hardware originale, il nostro partner per la riproduzione dei dischi è stato in grado di produrre con successo i dischi utilizzando un formato CD-R, che riteniamo possa funzionare con tutti i sistemi 3DO disponibili in commercio. Questo processo è stato eseguito in modo professionale ed è stato utilizzato per garantire la massima compatibilità piuttosto che per ridurre i costi."

"Abbiamo testato i dischi sulle console 3DO nel nostro ufficio e tutti e cinque i dischi del gioco hanno funzionato come previsto. Solo al momento della spedizione ai nostri clienti ci siamo resi conto che alcuni utenti incontravano difficoltà. Non venderemo o spediremo altre copie di questo gioco o di altri titoli 3DO fino a quando la situazione non sarà risolta."

Nel frattempo, Limited Run Games sta contattando gli acquirenti per dare loro indicazioni sulla possibilità di ottenere dischi stampati in modo tradizionale. È possibile richiedere un rimborso completo qui.