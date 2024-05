Nintendo World Championships: NES Edition classificato dall'ESRB, primi dettagli da un noto insider

La Entertainment Software Rating Board (ESRB), l'ente di classificazione per i videogiocati in Nord America, ha aggiunto al proprio database Nintendo World Championships: NES Edition, probabilmente anticipando un annuncio ufficiale da parte di Nintendo. Al riguardo sono arrivati anche alcuni potenziali dettagli dal noto insider Pyoro.

Il titolo suggerisce una conversione per il catalogo di Nintendo Switch Online o comunque una riedizione con alcune novità di Nintendo World Championships Edition 1990. Per chi non lo conoscesse, non è un gioco venduto al grande pubblico, bensì è stato utilizzato dalla compagnia di Kyoto per la competizione Nintendo World Championships e si tratta di una raccolta che include una serie di sfide per i partecipanti basate sui giochi Super Mario Bros., Rad Racer e Tetris, di cui era possibile giocare ciascuno per un massimo di 6 minuti e 21 secondi, con il tempo massimo regolabile tramite delle levette, chiamate DIP switch, presenti sulla parte esterna della cartuccia.

Una cartuccia di Nintendo World Championship 1990

Anche la descrizione offerta dall'ESRB sembrerebbe confermare una riedizione di questa particolare raccolta, ma dato che si parla anche di "spade e frecce" potrebbe includere anche altri giochi oltre ai tre citati in precedenza:

"Si tratta di una raccolta di sfide e giochi platform in 2D in cui i giocatori affrontano varie modalità (ad esempio, speedrun, sopravvivenza). Alcune sfide prevedono il raggiungimento di punti specifici, mentre altre richiedono ai giocatori di sconfiggere piccoli nemici o di sopravvivere a brevi battaglie. Alcuni giochi raffigurano personaggi pixelati che usano piccole spade o frecce per colpire i nemici; di solito i nemici vengono storditi o scompaiono in un attimo."