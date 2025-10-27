Final Fantasy 7 Remake Parte 3 sarà più “conciso”, ma il director precisa: nessun contenuto è stato tagliato

Nell'intervista originale al Brazil Game Show, il director aveva riferito che, a suo avviso, "la gestione delle sezioni di Rebirth non erano più lunghe del necessario", ma che a ogni modo nella Parte 3 il team sta cercando di " bilanciare il modo in cui gli archi narrativi vengono raccontati, così che il gioco risulti un po' più conciso ". Evidentemente qualcuno deve aver male interpretato le sue parole, visto che ora Hamaguchi ha voluto puntualizzare che il gioco non sarà più corto di Rebirth e non sono stati tagliati dei contenuti della storia.

Pochi giorni fa il game director Naoki Hamaguchi ha dichiarato in un'intervista che la Parte 3 di Final Fantasy 7 Remake sarà "più concisa" rispetto a Rebirth, che alcuni giocatori hanno ritenuto "annacquato" a causa delle tante missioni secondarie, attività opzionali e mini-giochi presenti. Ora Hamaguchi è tornato sulla questione in quanto teme che alcune persone abbiano frainteso il suo messaggio .

"Si tratta di assicurarsi che il ritmo sia giusto, non di tagliare contenuti"

"Solo per spiegare, la domanda originale che mi è stata posta era questa: mi hanno detto che alcune persone hanno giocato a Rebirth, il secondo capitolo della serie, e hanno avuto la sensazione che, avendo aggiunto nuovi contenuti narrativi non presenti nell'originale Final Fantasy VII, la storia risultasse diluita," ha spiegato Hamaguchi a VGC. "Quindi mi hanno chiesto se stavamo pensando di fare qualcosa in merito nel terzo gioco."

"Per quanto mi riguarda, ritmo, contenuti e bilanciamento in Rebirth sono esattamente come li volevo. Personalmente non ho la sensazione che sia stato diluito; non mi sembra inutilmente lungo. Secondo me ho centrato l'obiettivo, e credo che molti sarebbero d'accordo con me."

Hamaguchi ha spiegato che, pur tenendo d'occhio il ritmo e cercando "di far avanzare lo sviluppo della storia in modo abbastanza rapido e con il giusto passo, evitando che risulti lento o trascinato", il suo commento potrebbe essere stato "frainteso".

"Penso che qualcuno possa aver frainteso; magari hanno pensato: 'Ok, questo significa che ridurranno il volume, taglieranno contenuti narrativi, sarà un gioco più corto, lo snelliranno'. Ma non è affatto quello che intendevo," ha aggiunto.

"Si tratta di assicurarsi che il ritmo sia giusto, non di tagliare contenuti. È questione di far sì che la progressione della storia abbia una velocità adeguata, che si possa affrontare a un passo ragionevole. Ma deve dare la sensazione che il ritmo sia giusto, e questo è il punto che volevo sottolineare."