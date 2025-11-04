Final Fantasy VII Rebirth e Deathground stanno per ricevere il supporto a DLSS 4

Chi segue il mondo delle tecnologie RTX di Nvidia sarà felice di sapere che questa settimana Final Fantasy VII Rebirth , The Last Caretaker e Deathground riceveranno il supporto per DLSS 4, con Multi Frame Generation, mentre Europa Universalis V e Wreckreation faranno il loro debutto con DLSS Super Resolution per immagini più nitide e prestazioni sempre più elevate.

I nuovi giochi con tecnologia RTX

Vediamo quali sono i nuovi giochi con DLSS 4:

Final Fantasy VII Rebirth: dopo aver introdotto DLSS Super Resolution al lancio, il gioco di Square Enix si aggiorna dal 5 novembre con DLSS 4, includendo Multi Frame Generation e Frame Generation.

Deathground: il survival horror cooperativo di Jaw Drop Games, dove bisogna sopravvivere a feroci dinosauri, supporta DLSS 4 con Multi Frame Generation, oltre a DLSS Frame Generation, Super Resolution e DLAA.

The Last Caretaker: nell'affascinante visione post-apocalittica di Channel37, la Terra è ormai sommersa dagli oceani, e al giocatore spetta il compito di preservare ciò che resta dell'umanità. In Early Access dal 6 novembre, il gioco integra DLSS 4, Frame Generation e Super Resolution.

Europa Universalis V: l'attesissimo strategico storico di Paradox Interactive è disponibile da oggi e include DLSS Super Resolution e il nuovo modello AI Transformer per un'esperienza visiva e prestazionale senza compromessi. Domina cinque secoli di storia tra guerre, diplomazia e commercio - e assicurati di installare i nuovi driver Game Ready per prestazioni ottimali. Wreckreation: Gareggia o costruisci? In Wreckreation è possibile fare entrambe le cose. Il titolo di Three Fields Entertainment unisce la creatività del sandbox al divertimento delle corse arcade, ora con DLSS Super Resolution e AI Transformer.

Anno 117: Pax Romana: Gestite e sviluppate la vostra civiltà nel cuore dell'Impero Romano. Al lancio, previsto per il 13 novembre, il gioco offrirà DLSS Super Resolution su GPU GeForce RTX.