L'autore della hit Lethal Company ha deciso di regalare il suo nuovo gioco, che ha richiesto 10 anni di sviluppo

L'autore della hit PC Lethal Company , Zeekerss, lavora sostanzialmente da solo e ha un modo tutto suo di creare videogiochi e di decidere se venderli o no, tanto che ha deciso di regalare la sua ultima fatica, Welcome To The Dark Place , che gli ha richiesto dieci anni di lavoro per essere completato .

Un mondo vastissimo

Welcome To The Dark Place è nato come prototipo per Roblox intorno al 2015, ha spiegato Zeekerss in un'intervista concessa a GamesRadar+, ed è stato pubblicato solo di recente su Steam. Si tratta di un'avventura testuale horror.

Uno dei luoghi visitabili in Welcome To The Dark Place

Non è la prima volta che Zeekerss regala un gioco, anche se va detto che i doni precedenti non gli avevano preso così tanto tempo. Il regalo vi potrà sembrare una follia, ma è stata proprio la durata dello sviluppo una delle ragioni per cui Zeekerss ha scelto di non venderlo.

"A un certo punto avevo intenzione di venderlo, ma poi l'ho messo da parte per lavorare su altri progetti, e da allora i miei standard personali si sono alzati," ha spiegato Zeekerss. "Voglio vendere un gioco solo se sono sicuro che la maggior parte delle persone lo apprezzerà. Questo titolo richiede alcune abilità extra da parte del giocatore per essere goduto appieno."

Quali sono queste abilità extra? Ad esempio, la cartografia, visto che lo strumento di mappatura incluso nel gioco è davvero semplice e richiede giocatori determinati: "In Welcome To The Dark Place ho aggiunto una griglia su cui disegnare: per creare mappe o semplicemente fare scarabocchi rilassanti. Inoltre, non avendo mai realizzato prima d'ora un gioco di questo tipo, non sapevo quanto sarebbe piaciuto alla gente. E ora, dopo Lethal Company, non ho motivo di impormi ulteriori pressioni. Semplicemente, questo gioco non mi sembra fatto per essere venduto." Ha spiegato Zeekerss.

Va detto che Welcome To The Dark Place sta piacendo moltissimo e ha una media voto delle recensioni su Steam "molto positiva." Certo, i numeri di Lethal Company sono lontani (si parla di più di 400.000 recensioni, contro le meno di 300 del nuovo gioco), ma è comunque segno che i giocatori interessati a giocare alle avventure testuali lo stanno gradendo moltissimo.

Se volete giocare a Welcome To The Dark Place, non vi resta che andare su Steam e scaricarlo.