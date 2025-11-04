15

Metroid Prime 4 Beyond si mostra con un nuovo trailer chiamato "Sopravvivi"

Se non vedete l'ora di mettere le mani su Metroid Prime 4 Beyond, sappiate che Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer che ci mostra i pericoli che dovremo affrontare nel videogioco.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/11/2025
Samus in Metroid Prime 4 Beyond
Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond
Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Metroid Prime 4: Beyond, il gioco d'azione previsto per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 il 4 dicembre 2025.

Torneremo a vestire i panni di Samus Aran che si ritrova su Viewros, un misterioso pianeta una volta abitato da un'antica razza. Ora, la nostra protagonista deve esplorare il pianeta, combattere contro strane creature e trovare la via per tornare a casa.

Prima di lasciarvi al trailer, ricordiamo anche che sarà disponibile l'upgrade a pagamento per passare dalla versione Nintendo Switch a quella Nintendo Switch 2.

Il trailer di Metroid Prime 4: Beyond

Il nuovo video di Metroid Prime 4: Beyond si chiama "Sopravvivi" e mette l'accento sulle difficoltà che incontreremo su Viewros.

Il filmato inizia con una battaglia spaziale e Samus che arriva nel mondo di gioco. Il video rende chiaro che dovremo combattere con le creature ma anche con l'ambiente ostile, con l'aiuto della nostra moto per esplorare e combattere nelle aree aperte.

Metroid Prime 4 e la zona "open world" che non convince Metroid Prime 4 e la zona “open world” che non convince

Il trailer si chiude con gli amiibo di Metroid Prime 4: Beyond, con i due dedicati a Samus (in versione classica e in versione con la moto) previsti per il 6 novembre e quello dedicato a Sylux invece previsto per il 4 dicembre, insieme al videogioco.

Vi ricordiamo infine che abbiamo nuovi dettagli sulle sequenze in moto di Metroid Prime 4: Beyond.

