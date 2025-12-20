Edge stronca pesantemente Metroid Prime 4 e Call of Duty: vediamo i voti del nuovo numero

È uscito il nuovo numero della storica rivista Edge e, come da tradizione, riportiamo i voti pubblicati questo mese dalle varie recensioni, che comprendono diversi titoli molto interessanti e pesanti stroncature anche per Metroid Prime 4 e Call of Duty, in maniera piuttosto sorprendente.
Vediamo dunque i voti presenti nel nuovo numero di Edge, il 419, riportati nella lista qui sotto:
- Metroid Prime 4: Beyond - 4
- Routine - 8
- Skate Story - 6
- Kirby Air Riders - 5
- Call of Duty: Black Ops 7 - 4
- Demonschool - 6
- Hotel Infinity - 8
- Dispatch - 5
- Sleep Awake - 6
- Octopath Traveler 0 - 8
- Horses - 7
- Marvel Cosmic Invasion - 7
Si tratta dunque di un numero alquanto ricco di recensioni e con valutazioni anche piuttosto sorprendenti.
Stroncature sorprendenti
Quello che risalta maggiormente è ovviamente il 4 assegnato a Metroid Prime 4: Beyond, che rientra in una valutazione generale non proprio entusiastica per il nuovo capitolo della serie atteso da molti anni e risultato un po' deludente per molti, ma che difficilmente è stato stroncato in maniera così pesante.
A pesare particolarmente su una valutazione così largamente insufficiente sembra sia stata anche la parte finale che determina un notevole calo di ritmo, ma in generale sembra proprio che la nuova fatica di Retro Studios abbia mancato il bersaglio, per la redazione di Edge.
Meno sorprendente il medesimo voto dato a Call of Duty: Black Ops 7, che rientra in un sentimento generale piuttosto negativo per il nuovo capitolo della serie, ma ci sono anche altri voti che risultano sorprendenti.
Anche il 5 a Dispatch risulta totalmente inatteso, viste le valutazioni generalmente molto positive per il gioco di debutto di AdHoc Games, considerato generalmente ottimo. Viene giustificato da una storia non all'altezza della situazione, oltre alla scarsa possibilità di interazione sul suo andamento, secondo la recensione, mentre il 5 a Kirby Air Riders ha a che fare con un'eccessiva piattezza e semplicità delle meccaniche di base del gameplay.
Alla luce dell'andamento delle recensioni di questo mese, decisamente buone sono invece le valutazioni dell'horror fantascientifico Routine e di Octopath Traveler 0.