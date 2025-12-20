Edge stronca pesantemente Metroid Prime 4 e Call of Duty: vediamo i voti del nuovo numero

È uscito il nuovo numero della storica rivista Edge e, come da tradizione, riportiamo i voti pubblicati questo mese dalle varie recensioni, che comprendono diversi titoli molto interessanti e pesanti stroncature anche per Metroid Prime 4 e Call of Duty, in maniera piuttosto sorprendente.

Vediamo dunque i voti presenti nel nuovo numero di Edge, il 419, riportati nella lista qui sotto:

Metroid Prime 4: Beyond - 4

Routine - 8

Skate Story - 6

Kirby Air Riders - 5

Call of Duty: Black Ops 7 - 4

Demonschool - 6

Hotel Infinity - 8

Dispatch - 5

Sleep Awake - 6

Octopath Traveler 0 - 8

Horses - 7

Marvel Cosmic Invasion - 7

Si tratta dunque di un numero alquanto ricco di recensioni e con valutazioni anche piuttosto sorprendenti.