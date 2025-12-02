Metroid Prime 4: Beyond è ottimo ma non eccelle nei voti della critica

Tempo di voti per Metroid Prime 4: Beyond, che finalmente sta per arrivare sul mercato. Come lo avrà giudicato la critica? Gli anni di sviluppo gli avranno fatto bene? Sicuramente è uscito fuori un ottimo titolo, ma non eccellente come qualcuno si sarebbe potuto aspettare.
I voti oscillano infatti tra il 10 e il 6, con pochi picchi positivi e negativi. In generale, il nuovo Metroid ha ricevuto molti 8 e 9, il che può essere considerato un segno più che positivo.
L'elenco dei voti
Ora bando alle timidezze e leggiamo l'elenco dei voti ricevuti da Metroid Prime 4: Beyond:
- Multiplayer.it - 8.5 / 10
- Le Bêta-Testeur - 10 / 10
- SECTOR.sk - 9.5 / 10
- Video Chums - 9.1 / 10
- Forbes - 9 / 10
- Nintendo Life - 9 / 10
- Shacknews - 9 / 10
- Saudi Gamer - 9 / 10
- LevelUp - 9 / 10
- Enternity.gr - 9 / 10
- Console Creatures - 9 / 10
- Wccftech - 8.5 / 10
- Stevivor - 8.5 / 10
- WellPlayed - 8.5 / 10
- Spaziogames - 8.5 / 10
- PPE.pl - 8.5 / 10
- IGN - 8 / 10
- TheGamer - 4 / 5
- TheSixthAxis - 8 / 10
- COGconnected - 80 / 100
- CGMagazine - 8 / 10
- Digitec Magazine - 4 / 5
- Gfinity - 8 / 10
- Cerealkillerz - 7.8 / 10
- Gameblog - 7 / 10
- Eurogamer - 3 / 5
- VGC - 3 / 5
I giudizi positivi parlano di un titolo non perfetto, ma davvero valido in quasi tutti i suoi aspetti, affermando che è valsa la pena di attenderlo. I giudizi più critici parlano di alcune sezioni sottotono, in particolare quelle open world con la moto. Insomma, sarebbe riuscitissimo quando fa Metroid Prime, meno quando prova a copiare alcune delle mode più recenti.