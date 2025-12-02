5

Metroid Prime 4: Beyond è ottimo ma non eccelle nei voti della critica

Finalmente sono arrivate le recensioni di Metroid Prime 4: Beyond, che parlano di un ottimo gioco, ma non eccellente come i capitoli precedenti.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   02/12/2025
Samus in Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond
Tempo di voti per Metroid Prime 4: Beyond, che finalmente sta per arrivare sul mercato. Come lo avrà giudicato la critica? Gli anni di sviluppo gli avranno fatto bene? Sicuramente è uscito fuori un ottimo titolo, ma non eccellente come qualcuno si sarebbe potuto aspettare.

I voti oscillano infatti tra il 10 e il 6, con pochi picchi positivi e negativi. In generale, il nuovo Metroid ha ricevuto molti 8 e 9, il che può essere considerato un segno più che positivo.

L'elenco dei voti

Ora bando alle timidezze e leggiamo l'elenco dei voti ricevuti da Metroid Prime 4: Beyond:

  • Multiplayer.it - 8.5 / 10
  • Le Bêta-Testeur - 10 / 10
  • SECTOR.sk - 9.5 / 10
  • Video Chums - 9.1 / 10
  • Forbes - 9 / 10
  • Nintendo Life - 9 / 10
  • Shacknews - 9 / 10
  • Saudi Gamer - 9 / 10
  • LevelUp - 9 / 10
  • Enternity.gr - 9 / 10
    • Metroid Prime 4: Beyond, la recensione del solenne ritorno di Samus Aran Metroid Prime 4: Beyond, la recensione del solenne ritorno di Samus Aran
  • Console Creatures - 9 / 10
  • Wccftech - 8.5 / 10
  • Stevivor - 8.5 / 10
  • WellPlayed - 8.5 / 10
  • Spaziogames - 8.5 / 10
  • PPE.pl - 8.5 / 10
  • IGN - 8 / 10
  • TheGamer - 4 / 5
  • TheSixthAxis - 8 / 10
  • COGconnected - 80 / 100
  • CGMagazine - 8 / 10
  • Digitec Magazine - 4 / 5
  • Gfinity - 8 / 10
  • Cerealkillerz - 7.8 / 10
  • Gameblog - 7 / 10
  • Eurogamer - 3 / 5
  • VGC - 3 / 5

I giudizi positivi parlano di un titolo non perfetto, ma davvero valido in quasi tutti i suoi aspetti, affermando che è valsa la pena di attenderlo. I giudizi più critici parlano di alcune sezioni sottotono, in particolare quelle open world con la moto. Insomma, sarebbe riuscitissimo quando fa Metroid Prime, meno quando prova a copiare alcune delle mode più recenti.

Segnalazione Errore
