Metroid Prime 4: Beyond è ottimo ma non eccelle nei voti della critica

Tempo di voti per Metroid Prime 4: Beyond, che finalmente sta per arrivare sul mercato. Come lo avrà giudicato la critica? Gli anni di sviluppo gli avranno fatto bene? Sicuramente è uscito fuori un ottimo titolo, ma non eccellente come qualcuno si sarebbe potuto aspettare.

I voti oscillano infatti tra il 10 e il 6, con pochi picchi positivi e negativi. In generale, il nuovo Metroid ha ricevuto molti 8 e 9, il che può essere considerato un segno più che positivo.