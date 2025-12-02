Smartphone pieghevoli da record: vendite ai massimi storici nel terzo trimestre del 2025, in attesa di Apple

Secondo le analisi, la spinta principale arriva dai modelli a libro, che hanno beneficiato di un'ondata di aggiornamenti e di un posizionamento più definito verso utenti che cercano maggiore superficie di visualizzazione. Anche i pieghevoli a conchiglia hanno registrato una crescita stabile, sostenuti da nuove uscite e da una maggiore presenza nei canali internazionali.

Il comparto degli smartphone pieghevoli continua a rafforzarsi e chiude il terzo trimestre del 2025 con un incremento significativo. I dati più recenti mostrano che il segmento ha raggiunto il miglior risultato trimestrale di sempre , segnalando una progressiva maturazione di questa categoria di prodotti. L'interesse sta crescendo soprattutto nelle fasce premium, dove le soluzioni con schermo pieghevole iniziano a essere percepite come alternative credibili ai modelli tradizionali.

Il miglior risultato di sempre per gli smartphone pieghevoli

Nel dettaglio, le spedizioni globali di smartphone pieghevoli sono aumentate del 14 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La quota complessiva sul mercato smartphone ha raggiunto il 2,5 percento, un valore che conferma l'ingresso graduale di questa categoria in uno scenario competitivo più ampio. Il debutto del Samsung Galaxy Z Fold7 ha avuto un ruolo centrale nella crescita: il dispositivo è stato riprogettato con telaio più leggero, ingombri ridotti, un sistema di cerniera più robusto e una piega dello schermo meno evidente, elementi che hanno allargato l'interesse verso la serie.

Il confronto anno su anno dello share dei vari produttori di smartphone pieghevoli

Accanto a Samsung, Huawei ha mantenuto continuità grazie alla gamma Mate, mentre HONOR e vivo hanno aggiornato i rispettivi cataloghi con nuovi modelli orientati a rafforzare la propria presenza nel segmento. Una sorpresa positiva arriva da Motorola, che ha visto un'espansione della base installata dei propri pieghevoli grazie a una politica di prezzi competitivi, partnership distributive più solide e riscontri favorevoli sull'usabilità della serie Razr 60.

Le prospettive per il resto del 2025 indicano una crescita a doppia cifra, sostenuta dall'aumento dell'interesse verso schermi più ampi e da una maggiore affidabilità strutturale. I progressi nella riduzione di spessore e peso, uniti a un affinamento dei moduli di cerniera e dei pannelli interni, stanno rendendo i pieghevoli meno compromissori rispetto alle prime generazioni. Anche la spinta delle funzioni basate su IA contribuisce a differenziare questi dispositivi, soprattutto sul fronte della produttività.

Il 2026 potrebbe rappresentare un punto di svolta più deciso. L'ingresso di Apple nella seconda metà dell'anno introdurrà un nuovo livello di competizione, soprattutto nelle regioni dove la base iPhone è più solida e incline all'aggiornamento verso dispositivi premium. La presenza di un attore di questo peso spingerà i produttori già attivi a rivedere strategie e tempistiche, accelerando lo sviluppo di formati alternativi.

Un segnale di questo processo arriva dalla transizione oltre i design a libro. Le prime sperimentazioni di Huawei con piegature multiple avevano anticipato un possibile cambio di paradigma. Ora Samsung ha presentato un modello tri fold destinato a volumi limitati, il Galaxy Z TriFold, non come prodotto di massa ma come banco di prova per valutare soluzioni di durabilità, architetture delle cerniere e integrazione software. L'obiettivo di questi progetti pilota è raccogliere dati reali prima di una commercializzazione su scala più ampia.