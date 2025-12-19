Novembre è stato un mese lacrime e sangue in UK: crollano PS5 e Xbox, male anche Nintendo Switch 2

Dopo i dati USA, anche i dati europei, raccolti ed elaborati da NielsenIQ data, hanno confermato il pessimo momento del mercato console , con tutte le piattaforme che hanno fatto registrare dei veri e propri crolli . A riportarli è stato il giornalista Christopher Dring, che, a margine, ha specificato che non riguardino la settimana del Black Friday, che probabilmente sarà analizzata a parte, visto che è il momento più importante in assoluto per le vendite. Comunque sia, ha già anticipato che non c'è stato il recupero sperato.

In picchiata

In linea generale non si è salvato nessuno: Xbox è crollata del 78%, PlayStation 5 del 57% e Nintendo Switch 1 e 2 del 19%.

In realtà, il dato di Xbox era ampiamente atteso, vista la scarsita di scorte, gli aumenti di prezzo e la mancanza di campagne mirate a vendere l'hardware. A preoccupare di più è paradossalmente il calo di PlayStation 5, improvviso e repentino, pur inferiore, che va a colpire quello che fino a oggi era considerato un ambiente forte e solido. Del resto, essendo le vendite di Sony molto più alte di quelle di Xbox Series X e S nel Regno Unito, un calo del 57% è molto più sostanzioso in termini di unità vendute in meno rispetto alla concorrenza.

Anche Nintendo Switch 1 e 2 non hanno fatto registrare un buon risultato, ma in questo caso il problema pare essere dovuto alla mancanza di promozioni.

Comunque sia, in generale, parliamo di dati davvero negativi, che non fanno che confermare quanto emerso nelle scorse settimane, tra dati USA e previsioni di ricavi per l'intera industria dei videogiochi.

Dring ha accennato anche al mercato europeo, in un altro post, affermando che Novembre è stato un mese durissimo per i videogiochi e che il lancio di Battlefield REDSEC non sembra aver sortito effetti sensibili. Ci sono stati più giocatori di Call of Duty a ottobre che a novembre e le vendite delle console sono sprofondate. Solo Fortnite ha avuto un mese decente, ma sempre inferiore al 2024. Unica nota di senso contrario: le ottime vendite di Anno 117: Pax Romana.