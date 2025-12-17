8

Novembre è stato un mese terribile per le vendite dei videogiochi e delle console negli USA

Secondo i dati di Circana, novembre 2025 è stato un disastro per il mercato videoludico, con i peggiori risultati degli ultimi 30 anni.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   17/12/2025
PS5 Pro e il controller DualSense

Novembre 2025 è stato un pessimo mese per il mercato videoludico negli USA, secondo i dati della compagnia di analisi Circana, visto che le unità vendute non sono mai state così basse, sin dal 1995.

Vediamo i dati condivisi.

I dati di vendita di novembre 2025

Prima di tutto, le spese per gli hardware sono calate del 27% anno su anno a novembre, a 695 milioni di dollari, il più basso sin dal novembre 2005 (455 milioni). Inoltre, le unità vendute sono calate a 1.6 milioni, che come detto è il peggior dato sin dal 1995 (1.4 milioni).

Xbox Series è la console che ha sofferto di più
Xbox Series è la console che ha sofferto di più

Più precisamente, Xbox Series ha ottenuto un -70%, PS5 un -40% e le vendite combinate di Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch sono calate del 10% rispetto allo scorso anno, dato non insignificante considerando che siamo nell'anno dell'uscita delle nuova console. Qual è il problema? Le console costano troppo secondo il senior director di Circana Mat Piscatella

Call of Duty: Black Ops 7 ha deluso le aspettative? Si parla di un ripensamento della serie Call of Duty: Black Ops 7 ha deluso le aspettative? Si parla di un ripensamento della serie

Per quanto riguarda il software, c'è in realtà stata una crescita, ma parliamo solo dell'1% anno su anno per un totale di 4.8 miliardi di dollari. Tutto questo grazie agli abbonamenti che sono cresciuti del 16% e le spese su mobile che sono cresciute del 2%. Le vendite di giochi fisici sono invece calate del 14% anno su anno, il peggior dato dal novembre 1995.

Ecco i giochi che hanno venduto di più a novembre 2025 negli USA (l'asterisco indica che alcuni dati non sono disponibili, come le vendite digitali: Nintendo ad esempio non condivide i dati dell'eShop per i propri giochi):

  1. Call of Duty: Black Ops 7 (Nuovo)
  2. Battlefield 6
  3. NBA 2K26
  4. Madden NFL 26
  5. EA Sports FC 26
  6. Leggende Pokemon: Z-A*
  7. Ghost of Yotei
  8. EA Sports College Football 26
  9. Minecraft*
  10. Kirby Air Riders (Nuovo)*
  11. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Nuovo)*
  12. The Outer Worlds 2
  13. Sonic Racing: CrossWorlds
  14. Donkey Kong Bananza*
  15. Marvel's Spider-Man 2
  16. Red Dead Redemption II
  17. Grand Theft Auto V
  18. Borderlands 4
  19. Forza Horizon 5
  20. Digimon Story: Time Stranger
#Classifica #Dati di Vendita
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Novembre è stato un mese terribile per le vendite dei videogiochi e delle console negli USA