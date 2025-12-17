Novembre è stato un mese terribile per le vendite dei videogiochi e delle console negli USA

Novembre 2025 è stato un pessimo mese per il mercato videoludico negli USA , secondo i dati della compagnia di analisi Circana, visto che le unità vendute non sono mai state così basse, sin dal 1995.

I dati di vendita di novembre 2025

Prima di tutto, le spese per gli hardware sono calate del 27% anno su anno a novembre, a 695 milioni di dollari, il più basso sin dal novembre 2005 (455 milioni). Inoltre, le unità vendute sono calate a 1.6 milioni, che come detto è il peggior dato sin dal 1995 (1.4 milioni).

Xbox Series è la console che ha sofferto di più

Più precisamente, Xbox Series ha ottenuto un -70%, PS5 un -40% e le vendite combinate di Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch sono calate del 10% rispetto allo scorso anno, dato non insignificante considerando che siamo nell'anno dell'uscita delle nuova console. Qual è il problema? Le console costano troppo secondo il senior director di Circana Mat Piscatella

Per quanto riguarda il software, c'è in realtà stata una crescita, ma parliamo solo dell'1% anno su anno per un totale di 4.8 miliardi di dollari. Tutto questo grazie agli abbonamenti che sono cresciuti del 16% e le spese su mobile che sono cresciute del 2%. Le vendite di giochi fisici sono invece calate del 14% anno su anno, il peggior dato dal novembre 1995.

Ecco i giochi che hanno venduto di più a novembre 2025 negli USA (l'asterisco indica che alcuni dati non sono disponibili, come le vendite digitali: Nintendo ad esempio non condivide i dati dell'eShop per i propri giochi):