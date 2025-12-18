Il mercato dei videogiochi raggiungerà una cifra record nel 2025, ma grazie a PC e mobile

L'industria dei videogiochi è in crisi? Il settore tradizionale, ossia quello legato al sistema console, non se la sta passando benissimo , ma in generale le cose vanno molto bene, con i ricavi del 2025 che potrebbero raggiungere la cifra record di 197 miliardi di dollari, grazie alla crescita di PC e mobile .

Chi sale tanto e chi sale poco

A dirlo sono gli analisti della compagnia Newzoo, secondo cui l'industria dei videogiochi è destinata a superare le aspettative e a raggiungere una crescita dei ricavi da record entro la fine dell'anno.

Il grafico della crescita del 2025

"Il mercato globale dei videogiochi dovrebbe raggiungere i 197 miliardi di dollari nel 2025, con una crescita del +7,5% su base annua", ha dichiarato Tianyi Gu di Newzoo in un comunicato stampa che illustra l'analisi preliminare della società sui trend da gennaio a novembre 2025, in vista del rapporto globale completo di fine anno. "Si tratta di una revisione al rialzo rispetto alle previsioni precedenti, trainata principalmente da performance migliori del previsto su PC e mobile".

Il grafico pubblicato da Newzoo mostra una crescita in ambito mobile del 7,5% e in ambito PC del 10,4%. Anche il mercato console è cresciuto di più del 4%, ma nell'anno dell'uscita di una nuova console (Nintendo Switch 2) e visti i rincari di hardware e software, non viene considerato un risultato eccezionale.

"Il PC gaming dovrebbe generare 43 miliardi di dollari (+10,4% su base annua)", ha spiegato Newzoo. "Una solida line-up di uscite premium (giochi con prezzo Ndr) ha superato i grandi successi dello scorso anno, rafforzando l'idea che contenuti premium di alta qualità possano ancora emergere su PC, nonostante la crescente competizione per l'attenzione".

Il report di Newzoo include anche la classifica dei 10 titoli premium più venduti del 2025 su PC, secondo i loro dati.

Battlefield 6

Schedule 1

Arc Raiders

Monster Hunter Wilds

Borderlands 4

EA FC 26

REPO

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Sid Meier's Civilization VII

Dune: Awakening

"Tutti i titoli nella top 10 erano giochi premium, a conferma del ruolo centrale dei lanci a prezzo pieno nelle prestazioni del PC quest'anno", ha dichiarato Newzoo, sottolineando anche la forte presenza di giochi AA e indie come Schedule 1, Arc Raiders, REPO e Dune: Awakening.

Per quanto riguarda invece i giochi a cui viene dedicato più tempo, la classifica di Newzoo basata sugli utenti attivi mensili è meno sorprendente: i giochi live service "eterni" come Counter-Strike 2, Minecraft, Roblox, Fortnite e Valorant continuano a dominare.