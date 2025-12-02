Ormai mancano meno di 48 ore, se non l'hai ancora fatto, prenota la tua copia di Metroid Prime 4: Beyond

Su Amazon è ancora possibile effettuare la prenotazione di uno dei giochi più attesi di quest'ultima parte dell'anno; si tratta di Metroid Prime 4: Beyond per Nintendo Switch 2 che è pre-ordinabile al prezzo minimo garantito sulla piattaforma, 69,90€. Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Metroid Prime 4: Beyond segna il ritorno di una delle saghe più iconiche di Nintendo, riportando i giocatori nell'universo di Metroid con un nuovo, attesissimo capitolo in prima persona. Sviluppato per sfruttare al massimo la potenza della Nintendo Switch 2, il titolo si presenta come un'evoluzione tecnica e ludica dell'esperienza classica.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il gioco offrirà due modalità grafiche pensate per soddisfare ogni tipo di giocatore. La Modalità Qualità punta alla resa visiva superiore. Per chi preferisce invece la massima fluidità, la Modalità Performance. Un'altra novità significativa riguarda il supporto ai Joy-Con 2, che introducono comandi con sensibilità in stile mouse, rendendo l'esperienza di mira e movimento più precisa e intuitiva.
Per ulteriori dettagli dai un'occhiata alla nostra recensione del titolo. Con Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo rinnova la formula classica della serie, combinando esplorazione, atmosfera e combattimenti intensi con tecnologie moderne e prestazioni di nuova generazione.