Donkey Kong Bananza si aggiorna e arriva alla versione 3.0.0

Donkey Kong Bananza continua la propria corsa alla caccia di banane e nel mentre il team di sviluppo lo aggiorna per introdurre alcune novità e portare il gioco alla versione 3.0.0.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/12/2025
Donkey Kong in un carello minerario con Pauline sulle spalle in Donkey Kong Bananza
Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Donkey Kong Bananza su Nintendo Switch 2 e il gioco è così arrivato alla versione 3.0.0. Sebbene la cifra tonda sembri promettere grandi novità, non è così.

Si tratta infatti di un aggiornamento tutto sommato minore, sebbene sia il primo sin da ottobre.

Le novità dell'update di Donkey Kong Bananza

Passando ora ai dettagli della patch, secondo le note ufficiali questo aggiornamento ha introdotto il supporto alla lingua thailandese: se si imposta ora il linguaggio "Thai/Inglese" sul sistema di Nintendo Switch 2, il gioco avrà i testi in thailandese e l'audio in inglese.

Una novità più interessante per il pubblico mondiale è l'aggiunga di una opzione per la funzione di tracciamento automatico della telecamera: basta andare nel menù di pausa per attivarla o disattivarla. Infine, ci sono "vari altri cambiamenti" e vari "problemi risolti" con lo scopo di "migliorare l'esperienza di gioco".

Come è tipico per le patch note, però, non viene dato alcun dettaglio al riguardo, quindi dovremo fidarci di Nintendo. Se giocando a Donkey Kong Bananza doveste notare qualche modifica rilevante, fatecelo sapere nei commenti!

Vi lasciamo infine al nostro approfondimento dedicato a Donkey Kong Bananza: Isola DK + Caccia agli smeraldi.

