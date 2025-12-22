Anche Rise e Shadow of the Tomb Raider potrebbero arrivare su Switch e Switch 2 grazie al supporto dei fan

Poche settimane fa Tomb Raider: Definitive Edition è approdato su Nintendo Switch e Switch 2. L'accoglienza da parte dei giocatori è stata piuttosto calorosa, tanto che non è affatto da escludere l'arrivo anche degli altri due capitoli della trilogia "Survivor", ovvero Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider.
Il product manager di Aspyr, Jordon Reese, ha dichiarato che, pur non potendo annunciare nulla di ufficiale, il responso del pubblico Nintendo per il reboot del 2013 è stato ottimo, così come quello per le recenti rimasterizzazioni della serie classica, Tomb Raider Remastered I‑II‑III e IV‑V‑VI. Un segnale chiaro che potrebbe spingere lo studio a valutare ulteriori conversioni in futuro.
Aspyr vuole sistemare i problemi dell'ultima remaster di Tomb Raider
"I fan ci hanno già fatto questa domanda (se pubblicheremo su console Nintendo anche Rise e Shadow of the Tomb Raider)", ha detto Reese in un'intervista con Nintendo Everything. "Abbiamo portato con successo i giochi dell'era classica e ora la "storia delle origini" di Lara Croft su console Nintendo. Non possiamo annunciare nulla al momento, ma la risposta passionale dei giocatori a questo titolo è di grande incoraggiamento per noi per continuare."
Nella stessa intervista Reese ha dichiarato che Aspyr ha intenzione di pubblicare degli aggiornamenti per le versioni Switch e Switch 2 di Tomb Raider: Definitive Edition in modo da offrire "la migliore esperienza possibile". Pur non presentando problemi gravi, entrambe le conversioni risultano sottotono a livello grafico e di performance se confrontate con le altre piattaforme.
Rimanendo in tema, il reboot di Tomb Raider del 2013 tra pochi mesi arriverà anche su dispositivi mobile iOS e Android.