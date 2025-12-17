Il reboot di Tomb Raider del 2013 è in arrivo su iOS e Android

L'annuncio è stato accompagnato dall'apertura dei preordini su Google Play Store e App Store , al prezzo di 15,99 euro , insieme a un trailer che mostra in anteprima l'esperienza su dispositivi mobile.

Feral Interactive ha annunciato che Tomb Raider , il reboot della serie del 2013 e primo capitolo della "Survivor Trilogy", arriverà su iOS e Android , con la data di uscita fissata al 12 febbraio 2026 .

Una versione ottimizzata ad hoc per smartphone e tablet

Il team di Feral Interactive sottolinea come il gioco sia stato ottimizzato con grande cura per un'ampia gamma di smartphone e tablet, includendo opzioni che consentono di privilegiare la fluidità oppure la qualità grafica.

L'interfaccia touchscreen è completamente personalizzabile, per rendere naturale la combinazione tra enigmi e combattimenti, mentre non mancano il supporto ai gamepad e persino a tastiera e mouse su iPadOS e Android. Su alcuni dispositivi è disponibile anche la mira tramite sensori giroscopici. Oltre al gioco base, nel prezzo sono compresi dodici pacchetti DLC che aggiungono potenziamenti, costumi e una Challenge Tomb bonus.

Il reboot di Tomb Raider uscito originariamente nel 2013 segna un nuovo inizio per le avventure di Lara Croft, raccontando le origini della protagonista: una giovane archeologa alle prime armi, costretta a sopravvivere dopo un naufragio su un'isola misteriosa del Pacifico. Qui Lara affronta cultisti, mercenari e forze sovrannaturali, imparando a resistere e trasformandosi da vittima inesperta in combattente destinata a diventare icona del franchise. Il gioco unisce esplorazione, enigmi ambientali e combattimenti dinamici, con un forte accento sulla crescita personale della protagonista.