Lost Records Bloom & Rage è in promozione su Amazon al suo minimo storico sulla piattaforma

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/12/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante su Lost Records Bloom & Rage per PS5 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 29,99€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui sotto: Lost Records: Bloom & Rage è un'avventura narrativa intensa e carica di emozioni, ambientata in un'estate del 1995 che non è mai stata così enigmatica. Dai creatori di Life is Strange, il gioco invita a riavvolgere il nastro fino agli anni '90 e a vivere un momento cruciale nella vita di quattro ragazze liceali.

Ulteriori dettagli sul gioco

La storia si sviluppa su due linee temporali intrecciate, permettendo al giocatore di ricostruire i ricordi del passato e comprenderne le conseguenze nel presente. Nei panni di Swann, esplorerai legami complessi con Nora, Autumn e Kat, modellando rapporti che possono rafforzarsi o incrinarsi nel tempo in base alle tue scelte e alle tue parole.

Lost Records Bloom Rage 3

L'esperienza di gioco punta su dialoghi dinamici e realistici, che reagiscono allo sguardo, alle azioni e persino al silenzio del giocatore. La videocamera diventa uno strumento narrativo: filmare Velvet Cove significa catturare l'anima dei suoi abitanti, dei paesaggi naturali e dei misteri nascosti tra boschi e laghi. Per ulteriori dettagli, dai uno sguardo alla nostra recensione.

