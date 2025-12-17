MacBook Pro, sostituire la batteria non è più un incubo: Apple semplifica il procedimento

Sostituire la batteria del MacBook Pro M5 da 14 pollici potrebbe essere un po' più semplice. Apple ha infatti annunciato di aver semplificato il processo di sostituzione, con tanto di guida aggiornata passo dopo passo. Lo scorso mese, lo ricordiamo, iFixit ha pubblicato un video dedicato allo smontaggio del prodotto, evidenziando quanto sia complesso riparare il dispositivo senza dover sostituire anche altri componenti interni. La batteria, in particolare, era tra gli aspetti più complessi e controversi. Ebbene, oltre a venderla come modulo autonomo attraverso il Self Service Repair Store, Apple ha anche pubblicato un nuovo manuale di riparazione che spiega nel dettaglio come effettuare la sostituzione in modo più semplice.

Le novità Apple ha annunciato una nuova procedura di sostituzione della batteria. Cosa cambia rispetto a prima? Stavolta, gli utenti non dovranno rimuovere anche gli altri moduli dal loro MacBook Pro M5. Inoltre, nel Self Service Repair Store si possono trovare anche gli altri strumenti necessari. Il nuovo modulo batteria è disponibile qui, mentre potete trovare qui il nuovo manuale di riparazione. Il nuovo manuale spiega nel dettaglio tutti i procedimenti da seguire in autonomia, con diverse immagini dettagliate e video che mostrano esattamente cosa fare, ad esempio quando è necessario utilizzare delle pinzette nel canale accanto alla cella della batteria. Le procedure da seguire In precedenza non era possibile acquistare il componente singolarmente, bensì era disponibile un assemblaggio completo con tanto di telaio principale con batteria e tastiera, rendendo il processo molto più complicato. Il fatto di non dover più rimuovere il trackpad per sostituire la batteria è già un buon passo avanti. Nuovo MacBook Pro M5: caratteristiche ufficiali, miglioramenti, prezzi e disponibilità