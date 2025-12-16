Tomb Raider Legacy of Atlantis è un vero remake, non cambia solo la grafica

Il primo ad arrivare sarà Tomb Raider: Legacy of Atlantis e i fan si chiedono cosa ci si può aspettare da tale videogioco. Sarà solo un rifacimento grafico? Oppure c'è qualcosa di più?

Ai The Game Awards 2025 abbiamo avuto modo di vedere in azione ben due capitoli di Tomb Raider: parliamo del remake del primissimo titolo della saga, Tomb Raider: Legacy of Atlantis , e un nuovo seguito, Tomb Raider: Catalyst.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Come vi abbiamo segnalato nella nostra intervista al Game Director Will Kerslake e allo Studio Head Scot Amos, Tomb Raider: Legacy of Atlantis proporrà "il DNA originale di Core Design ma osservandolo con la lente del giocatore moderno".

In altre parole, non dovete aspettarvi una conversione 1 a 1 dell'originale, ma un videogioco che riesce a darvi sensazioni moderne pad alla mano.

Kerslake sottolinea infatti che sono passati 30 anni e che tra il 1996 e il 2026 la sensibilità dei giocatori è diversa. Certo, il team mira comunque a farci vivere le stesse sensazioni provate con il capitolo originale, ma giocando a un titolo moderno.

In termini più pratici cosa vuol dire tutto questo? La caratterizzazione di Lara è sempre quella (non è una ragazzina alle prime armi, ma una donna sicura di sé) e buona parte degli enigmi sono rimasti uguali, ma tutto ciò che concerne il combattimento e l'esplorazione è stato ricreato completamente.

Dopotutto, Tomb Raider: Legacy of Atlantis non viene proposto come una remaster, ma come un remake, ed è naturale che gli autori (Crystal Dynamics e Flying Wild Hog) vogliano rimodernare l'opera dove ce n'è bisogno. Ricordiamo infine che Tomb Raider: Catalyst non richiederà la conoscenza dei precedenti episodi.