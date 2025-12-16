iOS 26, build interna svela decine di nuove funzionalità in arrivo

0

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/12/2025
La scorsa settimana è trapelata una build di iOS 26 da un prototipo di iPhone, svelando indizi su futuri dispositivi e funzionalità. Ora, possiamo mostrarvi un elenco completo delle possibili novità in arrivo. Ovviamente queste informazioni vanno prese con cautela: alcune novità potrebbero davvero arrivare, mentre altre potrebbero subire modifiche, ritardi o addirittura non essere mai disponibili.

Novità legate ai dispositivi

Le funzionalità presentano codici, etichette e nomi delle stringhe: alcune sono state più semplici da interpretare, mentre altre sono ancora molto vaghe, quindi resteremo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

  • Accessori per la casa: non si sa di cosa si tratti, ma il codice J229 fa pensare a un gestore di sensori e a modelli di previsione di rilevamento. Potrebbe trattarsi sia di una base autonoma per l'hub domestico che di una nuova videocamera domestica
  • AirTag 2: in questo caso ci sono riferimenti alle funzionalità di AirTag, come miglioramenti al Bluetooth e alla localizzazione tramite crowdsourcing, nonché miglioramenti allo stato di batteria scarica. Altri riferimenti sono: "AirTag2025_Phone_Finding, AirTag2025_Watch_Finding, Distribution, Battery e Switchover". Il riferimento al 2025 fa pensare a un lancio posticipato
  • AirPods: nella primavera del 2026 potremmo aspettarci diverse funzionalità legate agli AirPods. Ovviamente è impossibile spiegare nel dettaglio le novità, ma questi sono i nomi rilevati: "ContextualReminders, ConversationBreakthroughVQA, Visual Lookup, Precise outdoor location understanding e Room Aware Connect Controls"
  • Vision Pro: nella primavera del 2026 dovremmo aspettarci delle novità dedicate anche al Vision Pro. La funzione si chiama Enable AUSM Enhanced Room Spatializer

Funzioni e software

Di seguito trovate altre possibili novità:

  • Health+ - primavera 2026 (servizio in abbonamento dedicato alla salute)
  • Live Captions - didascalie in tempo reale estese a un numero maggiore di lingue
  • AutoFillUI - autunno 2026 (le app di terze parti possono accedere all'autocompilazione dei dati delle carte di credito)
  • Siri - primavera 2026. Le stringhe individuate sono: IntelligenceFlow, PlanOverrides, SpotlightPersonalAnswersSiri, SpotlightSearchToolLLMQueryUnderstanding e SpotlightExtSemanticSearch
  • Freeform - primavera 2026 (supporto alle cartelle)
  • Journal - primavera 2026 (l'app Diario introdurrà i "followup prompts")
  • Wallet - WWDC 2026. Le stringhe individuate sono: BankConnectUpcomingPaymentNotifications e AppleCardUpcomingPaymentNotifications
  • Foto - autunno 2026 (funzionalità chiamate Photos Connections e Shared Collections)
  • Dynamic Sports Tier Manager - primavera 2026
Altre novità previste per i prossimi due anni, sebbene non siano state ben specificate, sono:

  • sleepCloudKitManatee
  • sleepCloudKitSync
  • sleepOnIpad
  • sleepOnMac
  • LiveCaptionsForAll
  • Background Sounds Version 2
  • macOS Keyboard (supporto completo a Full Keyboard Access per VoiceOver)
  • Magnifier (riferimenti come Announce Stairs, Find My Item e Human Hand Pos)
  • Live Listen - controlli accessibili da Apple Watch e una funzione di riavvolgimento di 30 secondi
  • Tilt to Scroll
  • CallKit (modalità Push-to-Talk)
  • ConversationKit (stringa denominata Experimental_CallScreening_LiveActivity)
  • FinHealt (riferimenti a reverse lookup, habitual spend e spending summaries)
  • Mail (riferimento a CatchUpHighlightsV2)
Come vedete, è impossibile spiegare nel dettaglio il loro funzionamento, trattandosi di stringhe e riferimenti un po' vaghi e difficili da decifrare. Inoltre, queste informazioni risalgono praticamente ai piani di Apple di giugno 2025, quindi potrebbero non essere più accurati. Vi aggiorneremo per ulteriori novità e vi spiegheremo meglio ogni singolo dettaglio, dato che per il momento è tutto molto confusionario.

