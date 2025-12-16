iOS 26, build interna svela decine di nuove funzionalità in arrivo

La scorsa settimana è trapelata una build di iOS 26 da un prototipo di iPhone, svelando indizi su futuri dispositivi e funzionalità. Ora, possiamo mostrarvi un elenco completo delle possibili novità in arrivo. Ovviamente queste informazioni vanno prese con cautela: alcune novità potrebbero davvero arrivare, mentre altre potrebbero subire modifiche, ritardi o addirittura non essere mai disponibili.

Le funzionalità presentano codici, etichette e nomi delle stringhe : alcune sono state più semplici da interpretare, mentre altre sono ancora molto vaghe, quindi resteremo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Funzioni e software

Di seguito trovate altre possibili novità:

Health+ - primavera 2026 (servizio in abbonamento dedicato alla salute)

- primavera 2026 (servizio in abbonamento dedicato alla salute) Live Captions - didascalie in tempo reale estese a un numero maggiore di lingue

- didascalie in tempo reale estese a un numero maggiore di lingue AutoFillUI - autunno 2026 (le app di terze parti possono accedere all'autocompilazione dei dati delle carte di credito)

- autunno 2026 (le app di terze parti possono accedere all'autocompilazione dei dati delle carte di credito) Siri - primavera 2026. Le stringhe individuate sono: IntelligenceFlow, PlanOverrides, SpotlightPersonalAnswersSiri, SpotlightSearchToolLLMQueryUnderstanding e SpotlightExtSemanticSearch

- primavera 2026. Le stringhe individuate sono: IntelligenceFlow, PlanOverrides, SpotlightPersonalAnswersSiri, SpotlightSearchToolLLMQueryUnderstanding e SpotlightExtSemanticSearch Freeform - primavera 2026 (supporto alle cartelle)

- primavera 2026 (supporto alle cartelle) Journal - primavera 2026 (l'app Diario introdurrà i "followup prompts")

- primavera 2026 (l'app Diario introdurrà i "followup prompts") Wallet - WWDC 2026. Le stringhe individuate sono: BankConnectUpcomingPaymentNotifications e AppleCardUpcomingPaymentNotifications

- WWDC 2026. Le stringhe individuate sono: BankConnectUpcomingPaymentNotifications e AppleCardUpcomingPaymentNotifications Foto - autunno 2026 (funzionalità chiamate Photos Connections e Shared Collections)

- autunno 2026 (funzionalità chiamate Photos Connections e Shared Collections) Dynamic Sports Tier Manager - primavera 2026

Altre novità previste per i prossimi due anni, sebbene non siano state ben specificate, sono:

sleepCloudKitManatee

sleepCloudKitSync

sleepOnIpad

sleepOnMac

LiveCaptionsForAll

Background Sounds Version 2

macOS Keyboard (supporto completo a Full Keyboard Access per VoiceOver)

(supporto completo a Full Keyboard Access per VoiceOver) Magnifier (riferimenti come Announce Stairs, Find My Item e Human Hand Pos)

(riferimenti come Announce Stairs, Find My Item e Human Hand Pos) Live Listen - controlli accessibili da Apple Watch e una funzione di riavvolgimento di 30 secondi

- controlli accessibili da Apple Watch e una funzione di riavvolgimento di 30 secondi Tilt to Scroll

CallKit (modalità Push-to-Talk)

ConversationKit (stringa denominata Experimental_CallScreening_LiveActivity)

FinHealt (riferimenti a reverse lookup, habitual spend e spending summaries)

Mail (riferimento a CatchUpHighlightsV2)

Come vedete, è impossibile spiegare nel dettaglio il loro funzionamento, trattandosi di stringhe e riferimenti un po' vaghi e difficili da decifrare. Inoltre, queste informazioni risalgono praticamente ai piani di Apple di giugno 2025, quindi potrebbero non essere più accurati. Vi aggiorneremo per ulteriori novità e vi spiegheremo meglio ogni singolo dettaglio, dato che per il momento è tutto molto confusionario.