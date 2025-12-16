Dead Island 3 ha già una finestra di lancio ufficiale

A settembre Dambuster Studio ha confermato di aver avviato i lavori su Dead Island 3, o qualunque sarà il titolo definitivo del prossimo capitolo della saga a base di mangia-cervelli, e ora è stata anche svelata una finestra di lancio ufficiale.
Secondo quanto riportato nell'ultimo report finanziario, l'uscita del gioco è prevista tra il primo e il secondo trimestre del 2028, quindi entro la fine di giugno. In pratica si parla di circa due anni e mezzo da oggi e a cinque anni dall'arrivo del secondo episodio. Naturalmente, lo sviluppo di un videogioco è un processo complesso e soggetto a imprevisti: ritardi e slittamenti sono sempre possibili, perciò i piani potrebbero cambiare nei prossimi anni.
Altri dettagli dal report
Il documento conferma che il progetto si trova ancora nelle fasi iniziali della produzione. Gli sviluppatori stanno lavorando su funzionalità, personaggi, ambientazioni e trama, gettando le basi del nuovo capitolo. Al 31 marzo, lo studio inglese contava 194 dipendenti, di cui il 93% impegnati direttamente nello sviluppo. Attualmente l'intero team è concentrato su Dead Island 3, fatta eccezione per lo staff dedicato al controllo qualità, che entrerà in azione dopo la pubblicazione delle versioni Mac e Luna di Dead Island 2.
Come già accennato, l'esistenza di Dead Island 3 era stata confermata lo scorso settembre, quando Dambuster ha diffuso un'immagine teaser. L'artwork suggerisce che il gioco non sarà ambientato a Los Angeles, con la frase "non ci sono più stanze disponibili", accompagnata dal messaggio: "l'epidemia non è nemmeno lontanamente finita...".