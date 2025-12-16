Dead Island 3 ha già una finestra di lancio ufficiale

A settembre Dambuster Studio ha confermato di aver avviato i lavori su Dead Island 3, o qualunque sarà il titolo definitivo del prossimo capitolo della saga a base di mangia-cervelli, e ora è stata anche svelata una finestra di lancio ufficiale.

Secondo quanto riportato nell'ultimo report finanziario, l'uscita del gioco è prevista tra il primo e il secondo trimestre del 2028, quindi entro la fine di giugno. In pratica si parla di circa due anni e mezzo da oggi e a cinque anni dall'arrivo del secondo episodio. Naturalmente, lo sviluppo di un videogioco è un processo complesso e soggetto a imprevisti: ritardi e slittamenti sono sempre possibili, perciò i piani potrebbero cambiare nei prossimi anni.