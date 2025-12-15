Tomb Raider: Legacy of Atlantis? Uno degli autori originali preferisce i nuovi mondi

L'annuncio di Tomb Raider: Legacy of Atlantis , una nuova versione del primo capitolo della serie, è stato accolto con un certo entusiasmo da parte del pubblico. Non però dal co-autore del Tomb Raider originale , Paul Douglas, che non ne è stato particolarmente sorpreso, perché di suo preferisce esplorare "nuovi mondi perduti", invece di vedere riciclati i vecchi.

Nuovi luoghi

In un post su Bluesky, accompagnato da uno schizzo a matita di un Allosauro, Douglas ha osservato che avrebbe preferito vedere la serie esplorare nuove ambientazioni invece di tornare in quelle già viste. Ha inoltre accennato alle pressioni a cui furono sottoposti gli sviluppatori del Tomb Raider originale negli anni '90, quando realizzarono il gioco con un team molto ristretto, formato da sole sei persone.

"A quanto pare è tornata", ha scritto Douglas. "Personalmente preferirei esplorare nuovi mondi perduti invece che un altro remake/remaster/rielaborazione di qualcosa che abbiamo creato sotto pressione negli anni '90. Incrociamo le dita, eh".

In un altro post, Douglas si è espresso in modo più positivo sugli annunci di entrambi i nuovi giochi di Tomb Raider. Pur riconoscendo la necessità di "un altro Tomb Raider da 90%+", dal momento che il primo capitolo della saga è l'unico ad aver superato il 90 su Metacritic, ha anche sottolineato che entrambi i titoli appaiono visivamente straordinari.

"Dopo tutto questo tempo serve un altro TR da oltre il 90%", ha scritto. "Ora non vedo l'ora di vedere entrambi i nuovi giochi. Visivamente sono stupendi, qualcosa che trent'anni fa potevamo solo sognare. Dovremo aspettare e vedere se il gameplay e le sensazioni di esplorazione e avventura saranno altrettanto validi".

Sia Tomb Raider: Legacy of Atlantis sia Tomb Raider: Catalyst sono stati presentati ai The Game Awards 2025, ciascuno con il proprio trailer. Mentre Catalyst sembra rappresentare il prossimo grande passo per il franchise, Legacy of Atlantis è, di fatto, un remake del titolo originale del 1996.

Al momento, né Tomb Raider: Legacy of Atlantis né Tomb Raider: Catalyst hanno una data di uscita definitiva. Entrambi i titoli sono in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X e S: il primo è previsto per il 2026, mentre il secondo è atteso nel 2027.