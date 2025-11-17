0

Il secondo evento del DLC di Donkey Kong Bananza data e orario: piacerà ai fan di DK64

Se siete dei grandi appassionati di Donkey Kong 64, sappiate allora che Bananza ha qualcosa per voi: con il prossimo evento potrete ottenere due statuine da collezione basate su dei personaggi amati.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   17/11/2025
Donkey Kong in Donkey Kong Bananza
Donkey Kong Bananza
Donkey Kong Bananza
Donkey Kong Bananza continua a espandersi, o per meglio dire il suo DLC Isola DK + Caccia agli smeraldi. Infatti, dopo aver proposto l'evento di debutto, è ora in arrivo un secondo evento in-game con ovviamente nuovi premi.

Si chiama "Le lunghe braccia dei Kong" ("So Strong It's Funny" in originale, ovvero "Così forte che è divertente").

Le novità dell'evento di Donkey Kong Bananza

L'evento inizia il 25 novembre e sarà disponibile fino al 2 dicembre, quindi assicuratevi di avviare il gioco e completare le sfide entro tale data (o di comprare Donkey Kong Bananza e DLC in tempo).

Come in precedenza, dovremo completare una serie di sfide a base di punteggio per poter ottenere dei premi, ovvero delle statuine di Chunky e Lanky Kong, amati personaggi di Donkey Kong 64.

L'orario di avvio dell'evento di Donkey Kong Bananza Isola DK + Caccia agli smeraldi è le 9:00 del mattino, in Italia. Le sfide di raccolta degli smeraldi vi permetteranno di usare potenziamenti predefiniti e quindi dovrete apprendere il modo migliore per sfruttarli e ottenere il vostro premio nell'arco di una settimana.

Infine, il sito giapponese di Nintendo segnala che ci sarà un altro evento in-game previsto entro la fine del 2025, ma non abbiamo i dettagli al riguardo. Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Donkey Kong Bananza.

