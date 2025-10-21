Donkey Kong Bananza indica la data del primo evento a tempo limitato: ecco i premi ottenibili

Il 28 ottobre , infatti, inizierà il " Febbre di gettoni " che avrà luogo fino al 4 novembre. Si avrà quindi circa una settimana per ottenere i premi esclusivi.

Il DLC di Donkey Kong Bananza, Isola DK + Caccia agli Smeraldi , è arrivato lo scorso mese e ha ampliato il gioco con nuovi contenuti, ma Nintendo ha intenzione di supportare il contenuto con altri novità, compresi eventi a tempo limitati.

L'evento Febbre di gettoni di Donkey Kong Bananza: Isola DK + Caccia agli Smeraldi

In Donkey Kong Bananza Isola DK + Caccia agli Smeraldi ci saranno regolarmente degli eventi a tempo limitato e ognuno di questi darà accesso a delle statue speciali da collezione: le due dell'evento in arrivo sono visibili qui sotto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In questo evento a tempo è necessario andare a caccia di Smeraldi, ma con una differenza: gli elementi che di norma sono casuali (come le abilità che si ottengono con le gemme Banandium) saranno invece predeterminati. La sfida quindi è legata alla nostra conoscenza della mappa e di creare il percorso migliore, raccogliendo più smeraldi possibile entro un certo tempo limite.

Ricordiamo che Donkey Kong Bananza è una esclusiva Nintendo Switch 2 e che Isola DK + Caccia agli Smeraldi è venduto a parte. Vi lasciamo in conclusione alla nostra recensione di Donkey Kong Bananza.