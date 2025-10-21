Daredevil sarà presente o meno in Spider-Man: Brand New Day o Avengers: Doomsday? Interrogato al riguardo nel corso di un'intervista alla New York Comic Con, Charlie Cox si è espresso senza alcun dubbio, negando il proprio coinvolgimento con le due pellicole.
"So che tutti pensano che io sia presente in Spider-Man: Brand New Day perché sto girando qualcosa a Londra, ma non è così", ha detto Cox, che ha poi dichiarato in maniera chiara: "Non sono nel nuovo Spider-Man."
E gli altri appuntamenti del Marvel Cinematic Universe? Daredevil verrà coinvolto in Avengers: Doomsday o in Avengers: Secret Wars? "No, al momento mi sto concentrando solo su Daredevil", ha risposto l'attore, chiudendo dunque la porta a qualsiasi possibilità.
In effetti è stato annunciato da poco che Daredevil: Rinascita avrà anche una terza stagione, dunque Cox non mente quando dice che sta lavorando a questo show in particolare. Eppure...
Andrew Garfield insegna
Come probabilmente ricorderete, si parlava del ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home, indiscrezioni che però il primo dei due attori ha sempre smentito con fermezza, in qualsiasi occasione, salvo poi essere effettivamente presente nel film.
È proprio per questo motivo che i fan sono al momento scettici di fronte alle posizioni espresse da Charlie Cox, ad ogni modo assolutamente legittime visto l'ottimo riscontro avuto proprio da Garfield grazie alla sua partecipazione a No Way Home, di cui nessuno era sicuro fin quando il film non è approdato nelle sale.