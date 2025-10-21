Daredevil sarà presente o meno in Spider-Man: Brand New Day o Avengers: Doomsday? Interrogato al riguardo nel corso di un'intervista alla New York Comic Con, Charlie Cox si è espresso senza alcun dubbio, negando il proprio coinvolgimento con le due pellicole.

"So che tutti pensano che io sia presente in Spider-Man: Brand New Day perché sto girando qualcosa a Londra, ma non è così", ha detto Cox, che ha poi dichiarato in maniera chiara: "Non sono nel nuovo Spider-Man."

E gli altri appuntamenti del Marvel Cinematic Universe? Daredevil verrà coinvolto in Avengers: Doomsday o in Avengers: Secret Wars? "No, al momento mi sto concentrando solo su Daredevil", ha risposto l'attore, chiudendo dunque la porta a qualsiasi possibilità.

In effetti è stato annunciato da poco che Daredevil: Rinascita avrà anche una terza stagione, dunque Cox non mente quando dice che sta lavorando a questo show in particolare. Eppure...