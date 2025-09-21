Daredevil: Rinascita avrà anche una terza stagione, ora è ufficiale

Daredevil: Rinascita avrà una terza stagione: stando alle parole di Brad Winderbaum, responsabile della divisione streaming dei Marvel Studios, le riprese dei nuovi episodi verranno effettuate nel corso del prossimo anno.

"Per quanto riguarda Daredevil, sì, abbiamo avuto il via libera per la Stagione 3 e inizieremo a girare l'anno prossimo", ha dichiarato Winderbaum, ponendo così fine alle incertezze sul futuro della serie che ha visto il ritorno di Charlie Cox e Vincent D'Onofrio.

Proprio gli interpreti di Matt Murdock e Wilson Fisk avevano affrontato la questione in maniera controversa, il primo venendo frainteso quando ha parlato di "ultima stagione", il secondo dichiarandosi invece ottimista e possibilista circa il ritorno dello show.

Nel corso del 2026 farà il proprio debutto la seconda stagione, già pronta e girata, che a differenza della prima dovrebbe portare sullo schermo una visione evoluta dei vari personaggi, completamente distaccata dalla sceneggiatura originale che era stata accantonata.